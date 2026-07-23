Послы стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, сообщил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта. При этом из-за сопротивления Греции и других стран пакет оказался слабее, чем предполагалось изначально, отмечает Euractiv.

«Наш 21-й пакет санкций нацелен на сектора с наибольшим воздействием: энергетика, финансовые услуги, криптовалюты и торговля», — написал Кошта.

Под ограничения попадут еще 32 российских банка, криптовалютные компании, платформы для торговли нефтью, а также суда, которые, по версии ЕС, помогают теневому флоту, уточнила в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Потолок цен на российскую нефть заморожен еще на год, добавила глава ЕК. Кроме того, по ее словам, сделан «важный шаг» к запрету на въезд российских военнослужащих в ЕС.

Изначально дипломаты называли 21-й пакет санкций одним из самых амбициозных, но по итогам переговоров он был сильно ослаблен, пишет Euractiv.

В частности, правительства стран — членов блока уступили давлению Греции, которая требовала исключения, позволяющего ее судоходной компании Dynagas перевозить российский сжиженный природный газ (СПГ) в страны, не входящие в ЕС.

Компромисс был достигнут при посредничестве Ирландии: европейские операторы смогут в течение года перевозить российский СПГ в третьи страны по контрактам, заключенным до начала военной операции на Украине.

Действие исключения будет ежегодно пересматриваться. Возможно автоматическое продление, пишет Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

«Государства — члены ЕС проявили солидарность с Грецией, и ожидается, что Греция в будущем поступит так же с другими странами», — заявил один из собеседников агентства.

По данным Euractiv, из-за сопротивления той же Греции, а также Италии и Франции, была значительно ослаблена инициатива стран Балтии ввести запрет на въезд в ЕС российских военнослужащих.

Ожидается, что ограничительные меры коснутся только «непосредственных участников боевых действий или военных операций», а сфера действия запрета будет сужена до краткосрочных виз.

Из-за противодействия Германии, Польши и Португалии ЕС отказался от планов поэтапно прекратить импорт российской рыбы, продолжает Euractiv.

Уступок также добилась Австрия, которая требовала разрешить «Райффайзенбанку» получить доступ к замороженным российским активам для компенсации убытков, связанных с судебными исками против «дочки» финансовой организации в России.

По данным издания, этот вопрос включен в текст соглашения, и государства ЕС договорились вернуться к нему позже.

Усилиями Болгарии из санкционного списка исключен предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В то же время 21-й пакет включает в себя наибольшее количество санкций в отношении физических лиц за последние четыре года, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Как пишет Euractiv, в список внесены около 250 российских граждан и компаний.

После завершения технической работы над пакетом санкций начнется письменная процедура их принятия.