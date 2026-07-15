Решение Евросоюза исключить запрет на импорт российской рыбы из обсуждения 21-го пакета санкций в отношении России отражает более широкую проблему, связанную с зависимостью от торговли с Москвой. Об этом заявил 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев.

Он сравнил сложности, возникшие в ЕС из-за рыбной продукции из России, с отказом от российских энергоносителей. По словам эксперта, такое решение привело к тому, что на фоне роста американской и китайской промышленности европейские химическая и металлургическая отрасли начали «падать практически вертикально вниз».

Корнеев также предположил, что в случае запрета на импорт российской рыбы покупатели столкнутся с ростом цен, вызванным перераспределением торговых потоков и увеличением логистического плеча.

Аналитик обратил внимание, что при запрете на ввоз трески из России европейские потребители испытают критический удар из-за квот на вылов этого вида в Баренцевом море.

«Россия будет продавать кому-то другому, этот другой будет за более высокие цены продавать Европе. В итоге это та же российская треска, только с другими накладными и дороже. Вот и все», — пояснил эксперт.

13 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что из 21-го пакета санкций исключены ограничения на поставки российской рыбы. Глава европейской дипломатии пояснила, что рыба «осложняет многие важные геополитические процессы», и призналась, что не подозревала о таком «геополитическом значении» этой продукции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление словами: «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба».

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко, в свою очередь, отметила, что согласовывать новые санкции против РФ все сложнее, поскольку ограничения против ключевых сфер — банковской системы, энергетики, нефтегазовой отрасли и туризму — уже введены.

«Сейчас остается искать какие-то лазейки для того, чтобы, во-первых, сохранить видимость эскалации, а во-вторых, не допустить возможностей для России и российских партнеров совершать коммуникации в обход ограничений», — отметила она.

Войко добавила, что санкции против России привели к росту госдолга, инфляции и тарифов на электроэнергию в Европе. А единство во мнениях среди стран Евросоюза остается недостижимым, так как некоторые государства заинтересованы в сохранении стабильного дохода за счет того, что через их воды проходят танкеры с российской нефтью.