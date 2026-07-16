Греция выступила против нового, 21-го пакета санкций ЕС против России из-за запрета на перевозку российского СПГ в третьи страны, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что Афины стремятся защитить судоходную компанию Dynagas, принадлежащую греческому магнату Георгию Прокопиу.

По словам источников, постпред Греции в ЕС заявил коллегам, что предлагаемые санкции «погубят» Dynagas. Он указал, что компания не сможет использовать свои суда в других местах и будет вынуждена продать их. Стоимость таких судов оценивается в сумму около $300 млн.

Согласно данным морского портала Equasis, у Dynagas в эксплуатации находится 27 газовозов. Треть из них — танкеры ледового класса Arc7, построенные для работы в ледяных арктических водах близ российского предприятия «Ямал СПГ».

Георгию Прокопиу принадлежат греческие судоходные компании Dynacom, Dynagas Holding и Sea Traders. Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $4,7 млрд.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу пока не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, переговоры были отложены до 23 июля, поскольку постпреды стран ЕС на совещании в Брюсселе в среду не смогли прийти к единогласному решению.

Как сообщила газета Politico, против новых санкций выступили Греция и Австрия. По данным Bloomberg, Вена настаивает на включении в 21-й пакет механизма, который позволил бы возместить Raiffeisen убытки от обеспечительных мер в отношении «дочки» банка в России на сумму €2,44 млрд.

Среди прочего предлагаемый проект новых санкций включает механизм снижения потолка цен на российскую нефть, выше которой компании не могут приобретать и перевозить топливо без риска вторичных санкций.

На фоне отсутствия единогласия по вопросу принятия нового пакета ограничений государства-члены Евросоюза согласились сохранить до 23 июля потолок цен на российскую нефть на уровне $44,10, чтобы «достичь более широкого соглашения», пишет Bloomberg.