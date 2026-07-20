В ЕС резко упала поддержка новых экономических санкций против России из-за опасений, что они нанесут ущерб крупным европейским корпорациям. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«За столом переговоров моральный долг действует все слабее и слабее. В столицах все согласны с жесткой риторикой и разговорами о солидарности, но потом все это исчезает», — заявил газете один из европейских дипломатов.

Франция, Италия, Германия, Австрия, Греция и Португалия потребовали исключить некоторые пункты из находящегося в разработке пакета санкций, либо полностью заблокировали предлагаемые меры, пишет издание.

Греция, в частности, выступила против запрета на перевалку российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным FT, таким образом Афины стремятся защитить судоходную компанию Dynagas, принадлежащую греческому магнату Георгию Прокопиу.

Португалия и Германия потребовали отменить запрет на импорт российской рыбы, сославшись на необходимость поддержки местных рыбоперерабатывающих предприятий.

Италия и Франция требуют смягчить запрет на въезд в ЕС российским ветеранам боевых действий на Украине.

Австрия же повторила давнее требование разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро, чтобы компенсировать штраф, наложенный на банк Raiffeisenbank в России за срыв сделки по покупке акций строительного концерна Strabag.

На настроения в ЕС влияет снижение уровня внутренней солидарности, ослабление решимости поддержать Украину и ожидание скорого заключения мирной сделки, говорится в публикации.

Масштабы несогласия с новыми санкциями против России достигли «беспрецедентного уровня», утверждают источники FT.

ЕС «близок к пику» санкций, поскольку лидеры стран блока все чаще предпочитают защищать корпоративные интересы своих государств, объясняет старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Джейкоб Киркегор.

«Это серьезный кризис для всей системы санкций. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в итоге каждый пакет санкций превратится в пустышку», — заявил источник FT среди дипломатов.

В середине июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что единогласия в отношении 21-го пакета санкций против России достичь не удалось. Новая попытка будет предпринята на следующей неделе.