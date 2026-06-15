Запрет на въезд в ЕС ветеранам СВО «вполне осуществим» на практике и будет равносилен внесению в шенгенский список лиц, которым запрещен въезд (он же «черный список Шенгена»). Об этом журналистам заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на заседание глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«У нас, конечно, есть разведданные о людях, участвовавших в войне, так что это все равно что добавить их в Шенгенский черный список, чтобы они не могли въехать в Европу. Я не эксперт по визовым и подобным вопросам, но, как говорят наши специалисты, это осуществимо», — сказала Каллас.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление Каллас проявлением глупости.

«Это заявление Каи Каллас о поименном включении всех участников СВО в черный список принадлежит абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума. Если в СВО будут участвовать 500 тыс. человек, они всех внесут в санкционные списки? <…> Понятно, что все это ерунда», — заявил он NEWS.ru.

По его оценке, разговоры о том, что Каллас скоро отодвинут от решения внешнеполитических задач ЕС, неслучайны. К такой работе она не подготовлена, убежден сенатор.

По мнению Джабарова, в свое время на Западе использовали Каллас, «чтобы атаковать РФ русофобскими заявлениями». Но потом европейские политики поняли, что такая тактика заводит в тупик, и заговорили о реформе ее ведомства, заключил он.

Запрет на въезд ветеранам СВО впервые вошел в проект очередного пакета санкций ЕС против России, который 9 июня представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, запрет на въезд в ЕС будет касаться всех, кто служил в вооруженных силах России с 2022 года.

«Так что Европа станет недоступной для любого, кто участвовал во вторжении на Украину, вот так», — заявила фон дер Ляйен.

«Черный список Шенгена» — неофициальное обозначение записей в Шенгенской информационной системе (Schengen Information System, SIS), через которую страны Шенгенской зоны обмениваются, в частности, сведениями о лицах, которым запрещены въезд или пребывание.

Поскольку между странами-участницами нет постоянного пограничного контроля, их пограничные, миграционные, полицейские, таможенные и судебные органы обмениваются информацией через SIS.

В 2013 году было внедрено второе поколение этой системы с возможностью добавлять к оповещениям отпечатки пальцев и фотографии нежелательных лиц. В марте 2023 года SIS была обновлена, и ее функции расширились.