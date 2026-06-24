В Европейском союзе есть «здравые голоса», выступившие против включения патриарха Кирилла в санкционный список. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя решение Софии.

«Я рад, что в Европейском союзе есть здравые голоса, которые понимают, что любой путь к миру, который рано или поздно нам предстоит пройти, для отношений России и Европы может опираться только на общее христианское наследие. И поэтому я не знаю, зачем они пытаются это общее христианское наследие окончательно перечеркнуть попытками совершать нападки на Церковь и ее предстоятеля», — сказал Вахтанг Кипшидзе.

По словам представителя РПЦ, «западный политикум» сделал многое для того, чтобы превратить Русскую православную церковь в «мишень».

«Они распространяют нарративы о том, что Патриарх является чуть ли не каким-то апологетом войны, что он должен делать то, что они хотели бы, а именно: способствовать разладу в российском обществе, отказывать военнослужащим в духовном окормлении и делать все, что им кажется верным», — подчеркнул собеседник RTVI.

По словам Кипшидзе, патриарх всегда будет оказывать «духовную помощь, духовное окормление соотечественникам, в том числе и тем, кто несет свое воинское служение».

«Они решили попросту ему отомстить, включив его в какой-то санкционный список, что, разумеется, не имеет никакого практического значения для Святейшего Патриарха. <…> Попытка запугать Патриарха включением его в какой-то санкционный список является мертворожденной, и она является какой-то карикатурой на политическую деятельность», — добавил представитель РПЦ.

18 июня премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не поддержит очередные предложения по санкциям. В 21-й пакет предлагалось внести в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Меня интересует не то, что делает патриарх, а все русское общество, которое имеет ту же восточную православную церковь, что и мы. Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций необходимо учитывать и мнение Болгарской православной церкви», — подчеркнул Радев.

Ранее против санкций в отношении патриарха Кирилла высказалась глава МИД Болгарии Велислава Попова. По ее словам, они «относятся к категории символических мер» и «могут оказаться потенциально непродуктивными».