Болгария наложила вето на очередной пакет санкций Евросоюза против России, поскольку он нанесет ущерб ее экономике. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает ABC.

Глава болгарского правительства уточнил, что София не выступает против санкций как таковых, но готова поддерживать лишь те из них, которые способны приблизить Россию и Украину к переговорам о мире. При этом, по его словам, новый пакет создает «значительный риск для работы Lukoil» — компании, которая эксплуатирует единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Болгарии.

«Не допустим санкций, которые негативно скажутся на болгарской экономике», — предупредил Радев.

Помимо экономических претензий, Болгария выступила против включения в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее глава МИД Болгарии Велислава Попова назвала ограничения в его отношении «крестовым походом» против православной церкви.

«Эпоха крестовых походов закончилась», — заявила дипломат.

Радев поддержал принципиальное разделение политического дискурса и религиозной сферы.

«Мне не важен патриарх, мне важно, что он — предстоятель Русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и наша. И меня волнуют миллионы людей, которые являются частью этой церкви», — объяснил премьер Болгарии.

Действующие санкции Евросоюза против России включают широкий спектр ограничений в торговле, финансах, энергетике и промышленности, а также запрет на импорт российской нефти по морю и отключение ряда банков от системы SWIFT.

В последней декларации саммита ЕС подтверждалась решимость наращивать давление на Москву с целью ослабить ее экономику и принудить к переговорам, однако болгарское вето ставит под сомнение реализацию этих планов, особенно в части дальнейшего сокращения доходов России от энергоресурсов.

Болгария последовательно отстаивает национальные интересы, ссылаясь на энергетическую зависимость и необходимость защищать экономику. В Софии неоднократно подчеркивали, что у страны есть собственные «красные линии», аналогичные тем, что существуют у других членов Евросоюза.