Минцифры РФ призвало пользователей установить на свои компьютеры и гаджеты сертификаты безопасности от ведомства для сохранения доступа к отечественным ресурсам через иностранные браузеры.

«При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах (Google Chrome, Safari, Edge и др.), а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. <…> Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры», — говорится в сообщении.

Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении из-за отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами, рассказали в Минцифры.

Как отметили в ведомстве, в Яндекс-браузере уже встроен отечественный сертификат безопасности, в связи с чем его пользователей не затрагивают ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров.

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года и работают по тому же принципу, что и зарубежные аналоги. Они подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат и «цепочку доверия» до удостоверяющего центра, который его выпустил.

«Если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью», — пояснили в министерстве.

Корневой и выпускающий сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон. Процесс установки не влияет на работу устройства, заверили в Минцифры. Ознакомиться с подробной инструкцией и скачать сертификаты можно на портале «Госуслуг».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в период ограничения интернета.