Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) не выявил нарушений закона со стороны стендап-комика Нурлана Сабурова, сообщили в ведомстве. Проверка проводилась после появления в сети видео, на котором он передает мотоциклы бойцам, связанным с ЧВК «Вагнер».

«Сообщаем, что в результате проверочных мероприятий признаков правонарушения не выявлено», — говорится в ответе КНБ.

Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Сабурова по статье о наемничестве. Поводом стал ролик, широко разошедшийся в феврале в соцсетях и СМИ: на видео Сабуров якобы передает десять мотоциклов бойцам формирования «Легион Вагнера Истра» и желает им вернуться «здоровыми и с победой».

После публикации ролика появились предположения, что запись могла быть создана с помощью ИИ. Однако фактчекеры по итогам собственной проверки пришли к выводу, что видео подлинное. По их данным, первоначально ролик опубликовали на официальных ресурсах муниципального округа Истра в России. Сам Сабуров ситуацию публично не комментировал.

КНБ в ходе проверки рассматривал возможную квалификацию действий артиста по статье 170 Уголовного кодекса РК — «Наемничество». Эта норма охватывает не только непосредственное участие в вооруженных конфликтах, но и вербовку, обучение, финансирование и иное материальное обеспечение наемников. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее журналисты спросили заместителя генпрокурора Казахстана Галымжана Койгелдиева о публикациях в СМИ по поводу Сабурова, тот высказался осторожно. «Мы комментировать решение иностранного государства не можем. То, что в СМИ пишут, все требует исследования и изучения. То, что там говорят про статью 170, — это компетенция КНБ», — заявил он.

В ночь с 5 на 6 февраля Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. На месте ему вручили уведомление о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет, введенном еще 30 января. Сам комик узнал о запрете только по прилете. Через несколько часов он вылетел в Алматы. Впоследствии Сабуров иронизировал над ситуацией во время выступления в Таиланде.

Кроме того, российские СМИ сообщали о претензиях налоговых органов к его компании «Сабр Продакшн» в России, а жена комика Диана Сабурова в марте начала ликвидацию своего бизнеса — компании «ДС Ритейл».