Диана Сабурова, супруга стендап-комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, начала процедуру ликвидации своего бизнеса в стране. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Речь идет о компании «ДС Ритейл», единственным учредителем которой на сайте сервиса указана Сабурова. Компания была зарегистрирована в феврале 2025 года, занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. В карточке компании указано, что с 16 марта текущего года компания находится в процессе ликвидации.

При этом у жены комика остается ИП в сфере исполнительских искусств, который она зарегистрировала 5 февраля 2026 года — спустя несколько дней после того, как стало известно о запрете на въезд в Россию Сабурову. В этом статусе она может заниматься рекламой, организацией отдыха и других видов развлечений.

У самого комика в России зарегистрирована компания «Сабр Продакшн», занимающаяся съемкой фильмов, видеороликов и телепрограмм. Как пишет MSK1.RU, в ЕГРЮЛ нет данных о ликвидации фирмы, однако известно, что на конец 2025 года у нее накопились долги на сумму 18,5 тысяч рублей.

30 января 2026 года российские власти приняли решение о запрете на въезд Нурлана Сабурова в Россию на 50 лет. Сам комик об этом узнал 6 февраля по прибытии в аэропорт Внуково из Дубая, когда его задержали перед прохождением паспортного контроля.

Возможными причинами такого решения госагентства называли нарушение миграционного и налогового законодательства, а также критические высказывания про СВО. По данным канала Mash, Сабурову могли «припомнить» его концерт в Алма-Ате, во время которого он шутил о россиянах, перебравшихся в Казахстан.

Политолог Константин Калачев предположил, что решение приняли «на самом верху», поскольку «кто-то из высокого начальства возмутился, что комик получает тут сверхдоходы и нас же критикует, да еще и налоги не платит».

Как писали РИА Новости и ТАСС, комик, будучи гражданином Казахстана, не оформлял российское гражданство, так как опасался санкций и рисков для своего бизнеса. Кроме того, законодательство Казахстана запрещает двойное гражданство, поэтому при получении российского паспорта, он лишился бы паспорта родной страны.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана 16 февраля начал проверку в отношении комика в связи с видеороликом, на котором тот якобы передает десять мотоциклов «Легиону “Вагнера” Истра». За помощь подразделению Минобороны России, участвующему в СВО, комика могут привлечь к уголовной ответственности по статье о наемничестве, что грозит наказанием до 12 лет лишения свободы.