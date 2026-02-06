Стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщили РИА Новости и ТАСС в пятницу, 6 февраля. Депутат Госдумы Владислав Даванков, что такое решение могли принять из-за «доносов». Какие претензии и шутки могли стать поводом для запрета на въезд Сабурова в Россию — в материале RTVI.

За что Сабурову запретили въезд в Россию

Сабуров в ночь на 6 февраля прилетел в из Дубая в московский аэропорт Внуково. Во время прохождения паспортного контроля 34-летнего комика отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию.

По данным РИА Новости, запрет на въезд Сабурова действует с 30 января, а решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

ТАСС пишет, что запрет на въезд казахстанского комика связан с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательств. В свою очередь РИА Новости утверждает со ссылкой на источник, что Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в России средства через посредников. Речь, по утверждению агентства, идет об имуществе комика на сумму более 60 млн рублей.

Сам Сабуров пока не комментировал решение о запрете на въезд в Россию.

В мае 2025 года Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета (ст. 18.8 КоАП). Как утверждалось, комик из Казахстана превысил допустимый срок пребывания в России — вместо допустимых 90 дней он находился в стране 114 дней. Сабурову тогда назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, ему дали две недели на то, чтобы покинуть Россию и въехать обратно в страну на законных основаниях.

«За комиков серьезно взялись»

«Отмена» Сабурова началась еще в конце прошлого года, утверждает «Осторожно Media». По данным канала, компании, занимающиеся созданием итоговых подборок популярных артистов и комиков, просили не упоминать комика в аналитических материалах и рейтингах.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что «очень неприятно удивлен» новостью о запрете на въезд Сабурова в Россию и выразил ему «лучи поддержки».

«Я сам смотрю ЧБД и другие проекты Нурлана. <…> Личка и комментарии уже разрываются: люди не понимают, за что одного из самых популярных комиков, который не сказал про Россию ни одного плохого слова, выгоняют из страны», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Даванков заявил о необходимости разобраться в обстоятельствах принятия решения о запрете на въезд комика, отметив, что причины официально пока озвучены не были.

«Если окажется, что Нурлану запретили въезд из-за доносов, я считаю, что нужно разрешить ему жить и работать в России», — добавил парламентарий.

Решение о запрете на въезд Сабурову могло быть принято «на самом верху», предположил политолог Константин Калачев в разговоре с «Осторожно Media». По его словам, это может быть сигналом другим комикам, за которых «серьезно взялись». Калачев сравнил ситуацию с гонениями на скоморохов и гусляров при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем)

«Тут самый простой вывод — кто-то из высокого начальства возмутился, что комик получает тут сверхдоходы и нас же критикует, да еще и налоги не платит. А дальше дидактическая ситуация, урок другим комикам, инфлюенсерам, лидерам общественного мнения — хотите получать деньги в РФ, фильтруйте каждое слово, платите налоги, соблюдайте законы», — порассуждал политолог.

Последствия запрета для Сабурова

В связи с запретом на въезд Сабуров должен покинуть Россию. Как пишет телеграм-канал Mash, комик отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за обязательного условия лететь в наручниках. При этом изначально он заявил, что у него нет денег на обратный билет до столицы ОАЭ, однако затем купил билет на рейс до Алма-Ате, утверждается в публикации.

Сейчас Сабуров находится в зоне депортации аэропорта Внуково. Для принудительной отправки юмориста утром из Дубая вылетели два воздушных маршала, сообщили «Известия».

По информации Readovka, Сабуров заявил, что не знает русского языка и потребовал переводчика. Это законно, так как он гражданин Казахстана, уточнил источник RT.

Сабурова собирались задержать еще 3 февраля, когда ожидалось, что он должен прилететь в Екатеринбург, пишет RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако выступление комика отменили, и он не полетел туда.

До конца 2026 года у Сабурова было запланировано более 50 концертов в России, все они будут отменены, пишет Shot. Сервис «МТС Live» посоветовал не рисковать и не покупать билеты на выступления комика, отмечает RT. «Видим, что в некоторых городах пишут об отмене, поэтому предлагаем подождать и не покупать пока», — сообщили в пресс-службе агрегатора.

Концерты Сабурова в российских городах отменялись еще с осени прошлого года, в том числе в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани, Тюмени и Обнинске. Ближайшее выступление комика в России было запланировано на 22 марта в Челябинске.

Среди прочего, Сабуров снимается в популярном интернет-шоу «Что было дальше?». Один из его участников, комик Илья Макаров, комментируя запрет на въезд его коллеге из Казахстана, заявил «Ленте.ру», что на него «также обрушилась вся эта реальность». На вопрос о том, есть ли понимание, как будет существовать шоу в связи с произошедшим, юморист ответил: «Нет».

«Я, честно, вообще не в курсе. Как снимать шоу без него, не думал», — сказал Макаров порталу МСК1.ру.

У принадлежащей Сабурову компании по производству телевизионных программ «Сабр продакшн» имеется задолженность по страховым взносам в размере около 19 тыс. рублей, обратил внимание ТАСС. В то же время, как пишет РИА Новости, жена Сабурова Диана 5 февраля зарегистрировала ИП в сфере исполнительских искусств, в рамках которого также разрешается заниматься деятельностью рекламных агентств и организацией отдельных видов отдыха и развлечений.

Почему Сабуров не оформил российское гражданство

РИА Новости и ТАСС утверждают, что Сабуров, являющийся гражданином Казахстана, отказывался оформлять российское гражданство по причине того, что он якобы опасался санкций и коммерческих рисков.

В Казахстане двойное гражданство запрещено. Согласно Конституции, республика не признает получение паспорта другого государства — это основание для лишения казахстанского гражданства.

«Проще говоря, Сабуров лишился бы паспорта своей родины, если бы взял гражданство РФ», — отмечает телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак.

По данным Mash, Сабуров пытался получить российский ВНЖ, чтобы избежать проблем с налоговой, но не смог сдать тест по истории России.

Претензии из-за шуток

Как пишет Mash, российские власти «припомнили» Сабурову его концерт 2022 года в Алма-Ате, в котором были шутки о россиянах, переехавших в Казахстан. Телеграм-канал «112» утверждает, что юморист «неоднократно критиковал как российских политиков и военных, так и отечественных релокантов в Казахстане».

Mash также написал, что на одном из недавних выступлений в Дубае Сабуров заявлял, что его «хотели выгнать из России» и что отныне у него будут «суперпатриотические тексты». Комик также говорил, что в феврале у него должен пройти суд, в связи с чем он хочет заявить, что «российские законы — самые справедливые законы в мире». Среди прочего, юморист сказал, что поддерживает миграционную политику в России и ее ужесточение.

«Не надо снимать, зачем вы снимаете? Потом подрывается Mash, пихают заголовок: „Казах стебёт русских“», — заявил он.

RT опубликовал снятое несколько лет назад видео, на котором Сабуров «шутит над ДНР» и погибшим в 2016 году командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым (Моторола).

Кроме того, «112» пишет, что Сабуров якобы «взаимодействовал» с ранее выступавшими в России стендап-комиками Вячеславом Комиссаренко и Дмитрием Романовым. В апреле 2025 года обоих юмористов лишили российского гражданства и запретили им въезд в Россию на основании того, что они «создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

На одном из концертов Сабуров высмеял акцию художницы из Украины Юлии Косивчук, которая выбежала в платье с кровью во время его выступления, отмечает «Осторожно, новости». Когда девушку уводили из зала, юморист сказал: «Простите, это месячные? Что происходит?»

В ноябре 2025-го движение «Сорок сороков» направило обращение в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Сабурова и других комиков про Иисуса Христа в одном из выпусков шоу «Что было дальше?», пишет «Осторожно, новости». Активисты заявили, что речь идет о «кощунственных высказываниях» и потребовали от участников шоу публичных извинений, а также удаления «всех видео с этим эпизодом».