Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет поставлять Украине оружие и военную технику. Об этом глава венгерского правительства написал в своей соцсети.

28 мая Рютте и Мадьяр встретились в Брюсселе для обсуждения подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре. Это была их первая встреча после победы партии Мадьяра «Тиса» на парламентских выборах и его избрания премьер-министром Венгрии.

Мадьяр рассказал, что у него состоялась «важная дискуссия» с генсеком НАТО. По словам венгерского премьера, Будапешт рассчитывает «вновь стать надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса».

«Я заявил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну», — сообщил политик.

При бывшем премьер-министре Викторе Орбане Венгрия также не поставляла оружие Украине. После победы партии Мадьяра на выборах издание Politico писало, что смены курса в отношении военных поставок Украине от Венгрии ждать не стоит.

Кроме того, новое правительство республики не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС и требует от Киева расширить права венгерского меньшинства в Закарпатье. В венгерском кабмине заявили, что личная встреча Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только про выполнении этого условия.