Венгерская сторона готова пойти навстречу Украине по вопросу вступления в Евросоюз, если Киев расширит права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщает Economx.

«Украине пора снять ограничения на права, существовавшие более десяти лет, чтобы венгры Закарпатья вернули все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, став равными и уважаемыми гражданами Украины», — приводит издание слова лидера победившей на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Будущий премьер-министр Венгрии отметил, что такой шаг также обеспечит возможность как можно большему числу закарпатских венгров вернуться на Родину после завершения боевых действий.

Ранее власти Украины заявили, что после формирования правительства руководством партии «Тиса» может приблизиться дата начала переговоров Будапешта и Киева. В то же время, отмечает издание, в настоящий момент остается неясно, когда Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка отметил, что дипломатические контакты между двумя странами могут быть установлены в ближайшее время, а переговорный процесс между Будапештом и Брюсселем уже идет в фоновом режиме.

После победы партии «Тиса» на выборах в Венгрии в апреле стало известно, что послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро, который блокировался правительством премьер-министра Виктора Орбана на протяжении нескольких месяцев.

Тогда же стало известно о возобновлении прокачки по нефтепроводу «Дружба» после устранения повреждений на украинском участке инфраструктуры. За несколько дней до этого Мадьяр прокомментировал слова Зеленского, намекнувшего на готовность увязать возобновление работы нефтепровода с выделением кредита, потребовав следовать согласованным договоренностям.