Табличку с надписью «Мама, я надел шапку», которую российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал во время выхода в открытый космос, отсылает к семейной шутке. Об этом рассказала KP.RU его мать Светлана Сверчкова.

По словам женщины, она «сразу заулыбалась», когда вместе с мужем увидела табличку в эфире и узнала «семейный мем». Она рассказала, что сама в юности ходила без головного убора до глубокой осени и получила хроническое заболевание, от которого долго лечилась.

«Сейчас дети уже взрослые и для них это шутка. Но раньше я все время их предупреждала, чтобы надевали шапку! Сережу особенно. Я ему говорила: „Надень шапку!“ Но он поступал по-своему, естественно. Говорил: „Она у меня в кармане“», — рассказала мать космонавта.

Она добавила, что до сих пор напоминает сыну и внукам о необходимости носить шапку в холодную погоду, так как «уже не может избавиться от таких слов».

«Но мы все с юмором к этому относимся. Он [Сергей] летом иногда подшучивает надо мной: „Мам, а почему ты мне не говоришь, чтобы я шапку надел?“ — поделилась Светлана Сверчкова.

Она призналась, что дрожала от волнения, когда смотрела трансляцию выхода сына в открытый космос, и рада, что все прошло хорошо.

27 мая космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев провели в открытом космосе 6 часов 6 минут, выполняя задачи в рамках научной программы полета Международной космической станции.

За это время они установили на модуле МКС «Звезда» технику для эксперимента «Солнце — Терагерц», демонтировали кассету космического эксперимента «Экран-М», а также забрали контейнер космического эксперимента «Биориск» с образцами микроорганизмов.

Микаев впервые выходил в открытый космос, у Кудь-Сверчкова уже был подобный опыт.