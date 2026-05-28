Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала предоставить доказательства утверждений о том, что Россия якобы причастна к проблемам с GPS в странах Балтии. Ее слова приводит ТАСС.

«Пусть сначала представят хоть какие-нибудь доказательства, вот тогда вообще что-то можно обсуждать, о чем-то можно говорить», — сказала Захарова.

Утверждения о якобы причастности России к подобным инцидентам — «лишь слова, а на слово им верить нельзя», добавила дипломат.

Ранее The Times сообщила, что в самолете британских ВВС, на котором министр обороны Великобритании Джон Хили возвращался из Эстонии, «заглох» спутниковый сигнал и вышел из строя GPS-навигатор во время пролета вблизи российской границы. По информации издания, из-за помех возникла неисправность некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов, которым пришлось в ходе полета использовать для навигации «запасные» инерциальные навигационные системы. Ноутбуки и смартфоны не смогли подключиться к интернету, говорится в статье.

В сентябре 2025 года западные СМИ сообщили, что самолет, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершил аварийную посадку в аэропорту болгарского Пловдива. Как утверждалось, при подлете к нему возникли радиоэлектронные помехи, которые привели к отключению электронных средств навигации GPS, в результате пилоты заходили на посадку, используя бумажные карты.

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен говорила, что ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой в работе GPS на борту самолета фон дер Ляйен якобы вызвало «вмешательство России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о причастности Москвы к инциденту «неверна». Захарова назвала утверждения о проблемах с GPS по вине России попыткой отвлечь внимание населения Европы от проблем на континенте.