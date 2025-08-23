Граничащие с Россией страны НАТО обвиняют Россию в резком росте числа помех в радио- и спутниковой связи из-за установки оборудования для радиоэлектронной борьбы в приграничной зоне, пишет Bloomberg. По данным агентства, власти стран Балтии заявили о «значительном обострении ситуации» за последние месяцы.

По оценке эстонских властей, 85% авиарейсов в воздушном пространстве республики сталкиваются с перебоями в работе связи. Таллин также заявил о резком росте случаев преднамеренной передачи неверных координат (спуфинга). Литва со своей стороны обвинила Россию во «всплеске» глушения GPS, который якобы привел к 22-кратному росту числа перебоев со связью по сравнению с 2024 годом.

Глушение сигналов «фактически ставит перед НАТО вопрос о реакции», заявил Bloomberg научный сотрудник финансируемого государством Центра восточных исследований в Варшаве Яцек Тароцинский. По его словам, «Россия постоянно испытывает НАТО, проверяя его готовность к военным и политическим ответам», и это якобы является частью усилий Москвы по «усугублению разногласий между союзниками и подрыву единства альянса».

Латвия, Литва, Эстония и Финляндия направили жалобы в международные организации- в частности, в Международный союз электросвязи (МСЭ). Правительства этих стран совместно с властями Швеции и Польши также обратились в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

По данным Bloomberg News, ИКАО в ответ направила России письмо, в котором выразила «серьёзную обеспокоенность» безопасностью полётов и потребовала в течение 30 дней озвучить меры по устранению помех. В противном случае это будет считаться потенциальным нарушением международного права, предупредила организация. Аналогичного ответа от Москвы потребовал совет директоров МСЭ.

В Минсвязи Литвы заявили Bloomberg, что не в курсе официального ответа России на эти письма, и сообщили о продолжении сбоев связи.

ИКАО и МСЭ являются агентствами Организации Объединённых Наций (ООН). За выявленные нарушения они могут лишать государства права выдавать новые разрешения на использование радиочастот и их защиту.

Недавно состоялось заседание МСЭ, на котором представители России якобы «не отрицали» факт глушения радиосигналов, но «оправдывали свои действия необходимостью защиты национальной инфраструктуры», заявили в литовском Минсвязи.

Страны ЕС пытаются самостоятельно принять меры для борьбы с помехами: так, в июле глобальный навигационный спутник Galileo начал противодействовать спуфингу в «чувствительных районах», включая Балтийское море. Однако, подчеркивает Bloomberg, это не решает проблему сбоев связи в других районах и затрагивания диапазонов частот, используемых сотовыми телефонами.

«Сначала это влияло на авиацию, теперь помехи затрагивают также морские, судоходные и наземные вышки связи», — заявила начальник Литовской регулирующей службы связи Юрате Совене.

Власти стран Балтии призвали своих граждан не запускать дроны рядом с российскими границами из-за «резкого увеличения» сбоев GPS-координат.

«Если что-то упадёт с высоты нескольких сотен метров в неподходящем месте, оно может ударить кого-нибудь по голове или упасть на чью-то машину», — объяснил глава МВД Эстонии Игорь Таро.

По его словам, эстонское правительство потратило на устранение подобных нарушений €500 тысяч. Власти страны утверждают, что коммерческие полеты над ней по-прежнему безопасности, но пилотам все чаще приходится пользоваться альтернативными методами навигации, констатирует Bloomberg.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило, что сбои сигналов связи «значительно увеличивают» нагрузку на управление воздушным движением, поскольку пилотам приходится прибегать к помощи радаров. По его данным, наиболее сильные помехи фиксируются на северо-востоке Польши неподалеку от литовской границы, включая Сувалкский коридор — пограничную зону протяженностью менее 100 км между Беларусью и Калининградской областью.

«Широко распространено мнение, что Калининград, окруженный странами НАТО, является центром российских усилий по ведению радиоэлектронной борьбы», — пишет Bloomberg.

В обращении в МСЭ власти Литвы перечислили четыре места в Калининградской области, где, по их мнению, Россия установила дополнительное оборудование для глушения сигналов. Но правительства Эстонии и Латвии, не граничащих с российским эксклавом, заявляют, что тоже страдают от помех — очевидно, создаваемых с материковой части РФ.

В июне чиновники Эстонии и Латвии утверждали, что Россия перебросила оборудование для создания помех в Псковскую область, а также разместила дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на военных судах в Балтийском море.

Напомним, на днях немецкая газета Bild со ссылкой на изученные ею спутниковые снимки заявила, что Россия якобы возводит в 25 км от границы, вблизи Черняховска Калининградской области, масштабный объект радиоразведки — предположительно кольцевой антенный комплекс. По данным издания, строительные работы якобы стартовали еще в марте 2023 года, и с тех пор территорию под объект расчистили от леса, огородили, подвели туда дороги и подготовили площадки под здания.

Опрошенные Bild эксперты предположили, что строящийся объект будет выполнять задачи в интересах радиотехнической разведки и военной связи. Особое внимание газета уделила размерам предполагаемого комплекса: в нем якобы установят антенны диаметром до 1,6 тыс. метров — в несколько раз больше стандартных параметров подобных систем.

Благодаря этому, предположили аналитики Bild, Россия сможет перехватывать сигналы военных НАТО в странах Балтии и Восточной Европы, а также обеспечить стабильную связь со своими подлодками в Балтийском море и северной части Атлантического океана.