Европейские политики все громче говорят об увеличении военных расходов, а в обществе война все больше воспринимается как новая нормальность. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Международного форума по безопасности в Подмосковье, передает KP.RU.

Кнайсль назвала войну страшным бедствием, которое несет страдания, и выразила сожаление, что люди перестали видеть в боевом противостоянии «исключительную форму политики».

Экс-глава МИД Австрии отметила, что многие политические деятели в Европе демонстрируют воинственную риторику, обсуждая военную экономику и необходимость переводить на военные нужды больше налоговых поступлений.

«Речь идет не только об укреплении оборонной промышленности, но о создании сильной армии», — уточнила Кнайсль.

Она также указала на отличие современных способов ведения боя от конфликтов прошлых десятилетий. Кнайсль сослалась на собственный опыт, полученный в восьмидесятые годы в Ливане. Если раньше военные сражались «лицом к лицу», то сегодня «те, кто запускают ракеты, не слышат грохота их разрывов, не видят, как гибнут люди», отметила бывший политик.

«Они не чувствуют запаха войны, и это развязывает им руки», — заключила Кнайсль.

Карин Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. В 2018-м президент России Владимир Путин побывал на ее свадьбе и станцевал с невестой.

В 2021 году Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти», откуда вышла в 2022 году после включения в санкционные списки на фоне специальной военной операции. Сейчас Кнайсль руководит Центром «G.O.R.K.I.» (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России) СПбГУ.