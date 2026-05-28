В России назвали «идиотскими» и «безответственными» требования верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас ограничить численность российской армии в случае начала переговоров по Украине. Политик, в частности, заявила, что если РФ хочет ограничения украинских вооруженных сил, то нужно выдвинуть такое же условие российским силам.

Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину расценил требования Каллас как «обычные уличные высказывания этой дамы». Он добавил, что к таким заявлениям уже «все привыкли» и на них «мало кто реагирует».

Глава МИД Сергей Лавров отказался комментировать рассуждения Каллас, хотя и дал им оценку.

«Я идиотские заявления не обсуждаю», — ответил он «Известиям».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что требование Каллас о военных ограничениях в адрес России напомнило ей строчку: «Тихо сам с собою я веду беседу».

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил Каллас в милитаристской риторике.

«Безответственная разжигательница войны с низким IQ Кая [Каллас] подталкивает мир к третьей мировой войне. Назначенные [экс-президентом США Джо] Байденом бюрократические разжигатели войны в ЕС представляют наибольшую опасность для мира и западной цивилизации», — написал он в X.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Каллас «абсолютно безответственным человеком с искаженным восприятием мира». Он подчеркнул, что никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России.

«С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза. Позорище какое-то. С выводом войск я еще могу хоть какую-то логику усмотреть, а все остальное — это просто безобразие. Абсурд», — возмутился сенатор в разговоре с NEWS.ru.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сочла высказывания Каллас «просто какими-то вбросами».

«Они, конечно, молодцы, нам они такие ограничения собираются делать. Мы, значит, в ответ должны спокойно на это смотреть? Странное предложение, тем более что оно бессмысленное», — заявила депутат «Газете.Ru».

Также она указала, что по такой логике Россия должна заявлять требования об аналогичных ограничениях в адрес НАТО.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что руководители ЕС «слабые в коленках» для того, чтобы выдвигать требования России.

«Что должны мы делать или не должны, решает сама Россия, и прислушиваться ли к кому-то, особенно к таким персонажам, себя дискредитировавшим полностью», — сказал он «Ленте.ру».

Парламентарий считает, что для Каллас было бы более уместно диктовать что-то странам Евросоюза или Украине, которая, по словам депутата, зависит от ЕС.

«У нас не ЕС, а ЕАЭС, она перепутала, видимо, аббревиатуру», — заключил Колесник.

Каллас высказалась о возможных требованиях к России по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза на Кипре. По словам главы евродипломатии, в феврале она представила министрам иностранных дел документ с перечислением того, что, по ее мнению, нужно предъявить Москве.

«Например, отзеркалить уступки, которых требуют от Украины относительно военного ограничения, чтобы это же зеркально было отнесено к России», — сказала Каллас.

Есть и другие вопросы, вызывающие «более широкую озабоченность», продолжила она.

«Если вспомнить о российских войсках в таких странах, как Грузия и Молдова [имеются в виду Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье. — RTVI], то отсутствие там этих войск <…> тоже отвечает интересам европейской безопасности. Конечно, это максималистский подход, но и нынешний подход России также представляет собой максималистские заявления», — заключила Каллас.

Похожие идеи она высказала в интервью Der Spiegel, опубликованном 28 мая.