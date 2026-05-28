Россия не передавала никакого послания от президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу по теме ударов по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя соответствующее заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Нет, никакого послания не передавалось», — сказал Ушаков (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что Россия по соответствующим каналам передела США рекомендации в связи с намерением ВС РФ перейти к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве, пишет ТАСС. Ответа американской стороны на предупреждение Москвы пока не было, уточнил Ушаков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не все воспринимают всерьез» предостережения России об ударах по объектам ВПК в Киеве.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США приняло решение покинуть Киев после предупреждения Москвы. Позднее ее слова опровергли в МИД Украины и американской дипмиссии.

24 мая ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» с применением баллистической ракеты «Орешник» по военным объектам и предприятиям ОПК Украины. На следующий день российский МИД анонсировал «последовательное нанесение системных ударов» по военно-промышленным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в украинской столице. Ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Поводом для заявления МИД стал удар ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР, в результате которого погиб 21 человек и 65 пострадали. В ведомстве указали, что эта атака «переполнила чашу терпения» Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио уведомил американскую сторону о планах России наносить системные удары по Киеву в ответ на продолжающиеся атаки ВСУ.