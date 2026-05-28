Посольство США в Киеве открыто и продолжает работать без изменений, говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети X.

«Посольство открыто. Никаких изменений в нашей работе не было. Любые сообщения об обратном не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

О том, что посольство США решило покинуть Киев, ранее заявила глава евродипломатии Кая Каллас. «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла», — сказала она.

Информацию о том, что посольство США эвакуировалось из Киева, также опроверг спикер МИД Украины Георгий Тихий.

25 мая МИД РФ заявил, что удар ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР, в результате которого погиб 21 человек и 65 пострадали, «переполнил чашу терпения» России. В этой связи ведомство анонсировало «последовательное нанесение системных ударов» по предприятиям ВПК, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио уведомил американскую сторону о планах России наносить системные удары по Киеву в ответ на продолжающиеся атаки ВСУ.

24 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» с применением баллистической ракеты «Орешник» по военным объектам и предприятиям ОПК Украины. Евросоюз осудил этот удар.