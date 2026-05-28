Тех, кто покупает машины за миллионы рублей и зарабатывает на дорогих кредитах, нужно брать под «налоговый прицел», заявил RTVI лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, это именно та категория граждан, которых Минэкономики и Росстат называет людьми с «растущим реальным доходом».

«Вот кого имеют в виду Минэкономики и Росстат, когда говорят о росте реальных доходов. Узкую прослойку сверхбогатых, финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок. И вот кого надо брать под налоговый прицел Минфину», — сказал он.

Парламентарий отметил, что есть две «показательные новости»: первая — чистая прибыль российских банков за первый квартал 2026 года превысила 1,1 трлн рублей, вторая — в апреле в России было продано «рекордное число люксовых авто».

«Продажи обычных легковушек падают, потому что у нас правительство чересчур усердно различными сборами спасает АвтоВАЗ. А премиальные машины раскупают», — подчеркнул Миронов.

По его мнению, Минфину стоит обратить внимание не на предпринимателей, а на тех, кто «жирует на дорогих кредитах». «Мы считаем, что нужно отменять налоговую реформу, которая больно бьет по малому и среднему бизнесу», — заявил он, призвав вместо этого вводить налог на роскошь и налог на сверхприбыль банков.

Миронов уточнил, что «Справедливая Россия» еще в феврале внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь. Согласно инициативе, при покупке автомобиля дороже 20 млн рублей, а также яхт, самолетов и вертолетов стоимостью от 50 млн предлагалось уплачивать от 1 до 4% от стоимости — в зависимости от категории имущества. Для дорогой недвижимости предусматривались ставки в 3—4%.

«Давно нужно вводить полноценный налог на роскошь, в том числе на люксовые авто, виллы, яхты, самолеты. Пусть не малый и средний бизнес отдают последнее, а те, кто жирует на дорогих кредитах, на проблемах нашей экономики, помогают бюджету», — резюмировал Миронов.

Это не первый раз, когда лидер «Справедливой России» поднимает тему налога на сверхприбыль банков. Ранее в мае, отвечая на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что банковская прибыль позволяет расширять кредитование экономики, он уточнил, что российский бизнес платит по кредитам 14,5 трлн рублей в год — за пять лет этот показатель вырос в пять раз. «Кредитов у предприятий становится больше, а инвестиций в развитие — меньше», — сказал он в беседе с RTVI. По его мнению, банки «высасывают» из экономики все ресурсы, и поэтому нужно ввести налог на сверхприбыль.

Со схожей инициативой выступила и КПРФ — ее законопроект также предполагает прогрессивную ставку от 1 до 4%, однако параметры несколько иные: налогом предлагается облагать недвижимость дороже 150 млн рублей, автомобили от 10 млн, а также суда и воздушные транспортные средства от 50 млн. Вырученные средства планируется направить в специальный Фонд жилищной поддержки молодых семей.

«Сложившаяся в России система налогообложения не учитывает огромное социальное неравенство. Самые богатые содержат армию бухгалтеров и юристов, которые помогают им минимизировать уплату налогов, а миллионы российских семей еле сводят концы с концами, но при этом платят со своих скромных доходов НДФЛ по полной ставке», — заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. Инициативу 27 мая направили в правительство.

В марте 2026 года индикатор бизнес-климата Банка России впервые с сентября 2022 года опустился до минус 0,1 пункта, а выпуск в российской промышленности с начала года сократился на 0,8% в годовом выражении. Практически все отрасли, ориентированные на гражданский сектор, показали негативную динамику.