Росавиация официально разрешила танзанийской авиакомпании Air Tanzania выполнять полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой. Как сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, ведомство оперативно проработало заявку национального перевозчика Танзании, и разрешение уже направлено в адрес авиакомпании.

Ранее Air Tanzania не выполняла рейсы в Россию, и этот шаг стал результатом конструктивных консультаций на межгосударственном уровне при участии Минтранса России. Министр поблагодарил танзанийскую сторону за тесное сотрудничество и конструктивный диалог.

Утвержденный Росавиацией маршрут предполагает промежуточную посадку на Занзибаре. По данным источника, общее время в пути с учетом этой остановки составит около 13 часов. При этом обратный вылет из столицы Танзании значится как прямой — без технической посадки на острове.

Согласно предварительным данным, прямые перелеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (аэропорт Внуково) — Занзибар могут стартовать уже 2 июля. Частота рейсов составит три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 787 Dreamliner. При этом первый рейс будет выполнен только при достижении минимального уровня загрузки, уточнил Никитин.

Участники туристического рынка пока оценивают новость сдержанно, особенно в части заявленного на конец мая старта продаж. Главная причина осторожности: до потенциальной даты первого вылета осталось мало времени, а продажи билетов только начинаются.

Тем не менее туроператоры отметили, что Занзибар давно является готовым и востребованным пляжным продуктом для россиян, к тому же безвизовым. Остров конкурирует за туристов с Мальдивами, Сейшелами, Маврикием и премиальными курортами Юго-Восточной Азии, а также может стать альтернативой комбинированным турам в Кению и ЮАР.

Если летняя программа все же будет запущена, эксперты не ждут резкого перераспределения спроса, так как большинство туристов уже забронировали летний отдых на других направлениях. При этом новый рейс может частично оттянуть аудиторию у Шри-Ланки, Индии и соседних африканских направлений вроде Кении.

Для массового российского туриста Дар-эс-Салам интересен прежде всего как транспортный хаб и отправная точка для сафари в национальные парки Микуми, Селус или Руаха, а также для поездки на пароме до Занзибара (путь занимает 1,5—2 часа). Основной же пляжный спрос по Танзании по-прежнему сосредоточен на Занзибаре, а сафари-программы — на севере страны, в Серенгети, Нгоронгоро и районе Килиманджаро.

Ожидается, что на старте Air Tanzania предложит привлекательные тарифы — от 55 до 75 тысяч рублей в обе стороны по отдельным датам и акциям, что будет сопоставимо с ценами Ethiopian Airlines, ключевого африканского перевозчика на российском рынке.

Уровень сервиса перевозчика оценивается как базовый, без излишнего пафоса, но с главным преимуществом в виде перелета на Занзибар без долгих стыковок. Впрочем, эксперты советуют учитывать возможные операционные риски: в отзывах об Air Tanzania упоминаются задержки и изменения расписания.