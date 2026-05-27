В России вышел первый номер междисциплинарного научного журнала «Оттиск», посвященного философии, истории, политологии и общественной мысли. Каждый выпуск строится вокруг единой темы и объединяет авторов, работающих с актуальными гуманитарными вопросами.

Главным редактором издания стал Алексей Козырев — кандидат философских наук, и.о. декана философского факультета МГУ. Редакционный совет объединяет более 20 российских и зарубежных экспертов.

Первый номер получил название «Ценности: теория и практика» и посвящен ценностному ландшафту современной России — тому, как ценности переходят от декларации к поступку и становятся частью образования, медиа и повседневной жизни. Выводы авторов подкреплены социологическими и медиаисследованиями.

«Беда наших научных журналов, многократно усиленная наукометрической эпохой, заключается в том, что статья публикуется теперь не столько для отклика, сколько для рейтинга ученого. Поэтому хочется надеяться, что «Оттиск» найдет живой отклик в умах и сердцах читателей», — отметил Козырев.

По замыслу редакции, журнал должен вернуть научной публикации значение содержательного текста, а не формальной единицы для наукометрии. В будущих выпусках «Оттиск» намерен сочетать теоретические статьи, социологические исследования, инфографику и аналитику.