Гражданин Индии Датерао Джугал Судхир получил два с половиной года колонии и 50 тыс. руб. штрафа за незаконный провоз мармелада с запрещенным веществом на территорию России. Текст решения суда есть в распоряжении RTVI.

Сторона обвинения запрашивала 6,5 лет колонии и полмиллиона руб. штрафа для гражданина Индии, которого обвиняют в незаконном хранении и ввозе на территорию РФ наркотиков (ст.228 ч.1; ст.229.1 ч.2 п.в УК РФ). Судхир приехал в Россию в январе 2026 года, в аэропорту Шереметьево его задержали из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество тетрагидроканнабинол.

Судья Химкинского городского суда Анна Сотникова применила статью 64 УК РФ, которая позволяет назначить наказание, ниже определенного УК предела, и осудила индийца на 2 года и 6 месяцев колонии.

Общественный защитник Судхира Балтазар Шальденбранд заявил, что они планируют просить вышестоящие суды о смягчении приговора, хотя и признают его справедливым.

«Датерао благодарит судью Сотникову за то, что она вынесла ему приговор ниже низшего [определенного предела], приняв во внимание его семейное положение, реальный рецепт лечащего врача из США и то, что он — гражданин дружественной страны Индии, который прилетел в Россию, чтобы посмотреть Золотое кольцо», — рассказал защитник.

Также Шальденбранд уточнил, что Судхир планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании.

Датерао Джугал Судхир ввез в Россию мармелад с тетрагидроканнабинолом, купленный по назначению лечащего врача в США. На суде он объяснил, что препарат необходим ему после операции на мозге, которую провели в 2024 году. Суд учел данные о личности подсудимого, его семейное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также тот факт, что Судхир признал вину и раскаялся.

Судья, вынесшая приговор, ранее уже имела дело с исками против иностранцев о контрабанде наркотиков. Анна Сотникова была судьей по делу американской баскетболистки Бриттани Грайнер, осужденной за контрабанду и хранение наркотиков.

Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории РФ гашишным маслом в багаже. Адвокат Грайнер Мария Благоволина заявляла, что наркотическое средство спортсменке назначил врач в США в медицинских целях, а в Россию запрещенное вещество та привезла по ошибке. Тем не менее в 2022 году Сотникова приговорила спортсменку к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. В декабре 2022 года Грайнер вернулась в США — ее обменяли на находившегося тогда в американской тюрьме Виктора Бута.