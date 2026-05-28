Президент США Дональд Трамп заявил о «полной и безоговорочной поддержке» переизбрания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп назвал Пашиняна «моим большим другом и лидером» и заявил, что тот «полностью разделяет» его видение мира и процветания для Армении и Южного Кавказа.

Президент США связал поддержку Пашиняна с экономическими интересами Вашингтона в регионе. По его словам, США и Армения совместно «заложат первый камень в строительство «Трамповского маршрута международного мира и процветания»», который «преобразит Южный Кавказ» и откроет американским энергетическим компаниям доступ из Центральной Азии до Соединенных Штатов.

Трамп также упомянул недавний визит госсекретаря Марко Рубио в Армению, в ходе которого, по его словам, были «продвинуты несколько важных сделок для обеих стран».

«С помощью Ника мы выведем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты», — написал Трамп, завершив пост фразой «Сделаем (Армению) снова великой — MAGA!».

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года.