Армия США в среду, 28 мая, нанесла новые удары по Ирану, поразив объект в районе Ормузского пролива, который «представлял угрозу для американских военных и коммерческого судоходства». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Кроме того, американские войска сбили четыре иранских ударных беспилотника. ВС США также уничтожили наземную станцию управления дронами в Бендер-Аббасе, которая готовилась к запуску пятого БПЛА. В Пентагоне назвали действия «соразмерными, оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня».

Иранское информагентство Fars сообщило о трех взрывах к востоку от Бендер-Аббаса — стратегического портового города на побережье Персидского залива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит торопить себя с заключением сделки с Ираном, и предупредил, что попытки Тегерана «переждать» его не сработают.

«Меня не волнуют промежуточные договоренности», — сказал он.

По данным иранского государственного телевидения, обсуждаемый Тегераном и Вашингтоном меморандум о взаимопонимании предполагает снятие американской блокады иранских портов в обмен на открытие Ормузского пролива до довоенного уровня. В Белом доме назвали эту информацию недостоверной.

Параллельно Израиль нанес удары по более чем 150 объектам инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия выпустила предупреждения об эвакуации жителей Набатии и Тира — двух крупнейших городов юга страны. Во вторник израильские удары унесли жизни не менее 31 человека, включая четырех детей, сообщил минздрав Ливана.

«Хезболла» продолжает бить дронами и ракетами по израильским позициям на юге Ливана и через границу. Представители группировки заявили о ближних боях с израильскими военными в Завтар-эш-Шаркия — населенном пункте к северу от реки Литани, что свидетельствует о продвижении израильских войск вглубь ливанской территории. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что армия «углубляет операцию» в Ливане.

Эта эскалация осложняет переговоры между США и Ираном. Тегеран ранее давал понять, что мирное соглашение подразумевает остановку боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Нетаньяху, в свою очередь, настаивает, что Израиль сохранит право на самооборону от «Хезболлы». На текущей неделе в Пентагоне запланирована встреча военных представителей Израиля и Ливана при посредничестве Вашингтона, однако «Хезболла» не участвует в переговорах и заявляет, что продолжит сопротивление до вывода израильских войск.