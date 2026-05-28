То, что «Чешская инициатива» станет провалом, было ясно с самого начала, но это единичный случай и вряд ли скажется на поддержке Украины со стороны стран Европы. Такое мнение в беседе с RTVI высказал доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев.

Как рассказал ранее Financial Times президент Чехии Петр Павел, из 18 стран, которые участвовали в «Чешской инициативе» (программе по закупке боеприпасов для Украины), вышли девять. Их число начало сокращаться после того, как пост премьер-министра Чехии занял Андрей Бабиш, который отказался выделять деньги на проект из бюджета республики. После этого Павел выступил с критикой кабмина.

«Никто больше, никакая конкретная страна больше не взяла на себя те же обязательства, что взяла на себя Чехия при предыдущем правительстве. Просто локомотива этой инициативы другого нет. Про то, что Бабиш не собирается продлевать эту инициативу, было понятно сразу, поэтому ничего удивительного здесь не произошло. Павел об этом говорит не только и не столько даже как президент Чехии, сколько как бывший начальник военного комитета НАТО», — объяснил эксперт.

По мнению Трухачева, Прага совершила сразу несколько ошибок — и политических, и дипломатических. «Предыдущее правительство Чехии вело себя как Польша и пыталось быть в авангарде борьбы с Россией и поддержки Украины, при том что чешское общество столь высокий накал противостояния с Россией не одобрило», — сказал он.

Ситуацию усугубило то, что Чехия приняла украинских беженцев в наибольшем количестве на душу населения в Европе, и «многие украинцы вели себя там откровенно по-хамски», заявил эксперт.

«Вот это была основная ошибка — что взяли на себя воз, к которому население собственной страны оказалось не готово», — отметил политолог.

К этому, по его мнению, добавились и экономические потери: «Чехия стала превращаться в один большой военный завод, гражданские отрасли начали хиреть, и бизнес сбегал из Чехии еще быстрее, чем из Германии».

Дипломатический просчет Трухачев связывает с именами экс-главы МИД Яна Липавского и самого Павла: по его мнению, они не сумели договориться с Нидерландами, Данией и Швецией о том, чтобы именно эти страны перехватили инициативу.

«Именно они, наверное, обладали наибольшими возможностями и мотивацией на то, чтобы это сделать», — отметил политолог.

При этом Трухачев уточнил, что Киев вряд ли останется без боеприпасов: «Оговорюсь, что чешские производители оружия могут поставлять это самое оружие на Украину, минуя правительство».

На вопрос, могут ли проблемы с этой инициативой запустить цепную реакцию в отношении других европейских программ поддержки Украины, собеседник RTVI ответил отрицательно.

«Нет, это единичный случай. Это генерал Павел и бывший премьер Фиала сами вызвались и сами не потянули, а их никто не уполномочивал это делать. Все программы, которые встроены в системы Евросоюза и НАТО, будут продолжать работать. Это частный случай», — сказал он.

О «Чешской инициативе» и ее коллапсе

«Чешская инициатива» — программа по закупке боеприпасов для Украины — была запущена в 2024 году при правительстве Петра Фиалы. Ее инициатором стала Чехия. Прага взяла на себя роль координатора: согласовывала меморандумы, контролировала логистику, а через корпоративного партнера — пражскую компанию Czechoslovak Group (CSG), одного из крупнейших европейских производителей боеприпасов, — закупала артиллерийские снаряды в странах, не входящих в НАТО.

По итогам 2024 года Киев получил 1,5 млн снарядов, за первые восемь месяцев 2025-го — еще 1 млн. В пике инициативу финансировали 18 государств, и в ее рамках Украина получала до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов.

Теперь участников осталось девять. Число начало сокращаться с декабря 2025 года — сразу после того, как Бабиш занял пост премьера. Одним из его первых заявлений стало прекращение государственного финансирования Украины.

Формально инициатива продолжает работу — ранее в 2026 году Бабиш подтвердил, что программа не закрыта, — но без денег из чешской казны.

«У нас нет денег, мы их получаем от других стран, а потом поставляем на них боеприпасы», — сказал чешский премьер в разговоре с Financial Times.

Он объяснил, что его правительство отдает приоритет интересам собственных граждан — тем из них, кто с трудом оплачивает счета за электроэнергию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Остальные участники коалиции недовольны ситуацией: как рассказал FT неназванный западный военный чиновник, Германия и ряд скандинавских стран в программе остались, однако «некоторые теперь считают странным платить за то, что даже не получает должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера».

Павел, по данным портала Seznam Zpravy, раскритиковал правительство за прекращение финансовой поддержки, заявив, что это решение «не посылает хорошего сигнала» союзникам. Он также призвал кабмин наращивать расходы на оборону, подчеркнув, что речь идет «не об удовлетворении кого-то в Брюсселе, а о том, чтобы обеспечить наших граждан большей безопасностью».

Выступая в Эстонии, он выразил уверенность, что в 2026 году программа обеспечит Украине около 1 млн снарядов. Будущее инициативы предстоит обсудить на саммите НАТО в июле в Анкаре.

Владелец и гендиректор CSG Михал Стрнад заявил, что администрация Бабиша на несколько месяцев фактически заморозила инициативу из-за «некоего юридического вопроса, который не понравился новому правительству», однако со временем ситуация прояснилась.

При этом он не считает, что Украина в итоге получит меньше снарядов: «Некоторые страны-доноры, по сути, заявили, что больше не заинтересованы в финансировании инициативы, поэтому они покупают напрямую у нас или у других поставщиков», — сказал он. Чешская инициатива, по словам Стрнада, «не умерла, она все еще работает, но немного медленно».