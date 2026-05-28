Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что американское посольство покидает Киев после предупреждения России о начале системных ударов по военным объектам в украинской столице.

«Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла», — сказала она по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС на Кипре.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий не подтвердил слова Каллас о том, что посольство США покинуло Киев, пишет «Страна.ua». Представитель внешнеполитического ведомства сказал журналистам, что информация о выезде американской дипмиссии из украинской столицы не соответствует действительности.

25 мая МИД РФ заявил, что удар ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР «переполнил чашу терпения» России, в связи с чем российские военные приступают к «последовательному нанесению системных ударов» по предприятиям ВПК, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве. Ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио уведомил американскую сторону о планах России наносить системные удары по Киеву в ответ на продолжающиеся атаки Украины.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, в результате погиб 21 человек, 65 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по колледжу в ЛНР был преднамеренным и выполнен в три волны. СК возбудил уголовное дело о теракте.

24 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» по военным объектам и предприятиям ОПК Украины. В ходе него применялись баллистические и крылатые ракеты, в том числе «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники. В результате удара были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области, заявили в ведомстве.

Евросоюз осудил российский удар по Украине с применением «Орешника». Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об эскалации военного конфликта, а глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила усилением давления на Россию.