Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин по итогам переговоров в Астане 28 мая подписали пакет документов, ключевой из них — совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Также подписано соглашение об основных принципах сотрудничества при строительстве первой в республике атомной электростанции «Балхаш».

Путин в ходе переговоров указывал, что все документы лягут в основу укрепления фундамента взаимодействия двух стран. Токаев поблагодарил его за личную поддержку проекта строительства АЭС и отметил стратегическое значение договоренности об этом при лидирующем участии Росатома.

Ранее на переговорах в расширенном составе делегаций в ходе государственного визита Путина в Казахстан Токаев сообщил, что Астана и Москва подготовили 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций в $53 млрд. Он отметил, что 122 из них уже реализованы и работают.

По словам президента Казахстана, роль России в развитии экономического потенциала республики «трудно переоценить». В частности, РФ является лидером по прямым инвестициям в страну, которые превышают $29 млрд. Токаев выразил уверенность, что двусторонний товарооборот вскоре превысит $30 млрд.

Путин сказал, что Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана: в прошлом году товарооборот составил свыше $28 млрд и более чем на 9% вырос в первом квартале нынешнего года.

Кроме того, прямые российские инвестиции в республику составили $29,4 млрд, уточнил президент РФ. Он отметил, что растут и казахстанские инвестиции в российскую экономику.

«У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными <…>. Это машиностроение, это энергетика, это инфраструктура, ну и конечно гуманитарная сфера. <…> Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», — перечислил Путин.

Он отметил, что в России следят за экономическими процессами в «братском Казахстане», и поздравил республику с «очевидными успехами». РФ, со своей стороны, продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, продолжил российский лидер.

Токаев добавил, что Россия по этому показателю занимает «первое место в Европе».

«Ну да, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но поскольку у них у самих там не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», — констатировал Путин.

Россия и Казахстан совместно реализуют семь инвестиционных проектов, и это только начало, сообщил он. По его словам, намечаются новые перспективные направления сотрудничества.

В ходе расширенной встречи делегаций Путин указал, что двусторонние отношения «вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества». Это было зафиксировано в совместном заявлении в ходе прошлогоднего визита казахстанского лидера в Москву, напомнил он.

Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров назвал беспрецедентный уровень отношений России и Казахстана личной заслугой Путина, а его самого — «выдающимся государственным деятелем» и «политиком мирового масштаба».

Президент РФ назвал переговоры в Астане продуктивными и результативными.

Нефтегазовое сотрудничество

По итогам переговоров лидеров министры энергетики Казахстана и России Ерлан Аккенженов и Сергей Цивилев подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

Аккенженов ранее сообщил журналистам, что соглашение предусматривает увеличение транзита российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн. Он добавил, что предстоит провести дополнительные расчеты и проработать технико-экономическое обоснование проекта.

Как рассказал казахстанский министр, для увеличения поставок нефти по этому маршруту необходимо построить дополнительные перекачивающие станции и расширить трубопровод.

Также стороны обсуждают возможность запуска газопровода из России в Китай через Казахстан.

«Мы начали обсуждать так называемую „Силу Сибири — 2“, хотя у нее рабочее название, наверное, другое — до 35 млрд кубометров газа [газопровод], который идет через территорию Казахстана на территорию КНР», — сказал Аккенженов.

Он подчеркнул, что республика готова подкрепить заинтересованность в транзите газопровода через свою территорию тем, что предоставит «все условия и все гарантии», плюс обеспечит дополнительное потребление внутри самого Казахстана.

Семь основ дружбы народов России и Казахстана

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что всего к подписанию были подготовлены 16 документов, которые охватывают различные сферы сотрудничества — от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.

В главном документе — заявлении о семи основах дружбы народов двух стран — обозначена приоритетная задача укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества, рассказал Ушаков.

Семь основ дружбы заключаются в следующем:

общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;

общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;

общие границы как пространство добрососедства и сотрудничества;

экономическое партнерство;

языковое и культурное многообразие как общее достояние традиционных ценностей;

молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта;

совместный взгляд в будущее.

Визит Владимира Путина в Астану проходит с 27 по 29 мая по приглашению казахстанской стороны. Помимо развития двустороннего стратегического партнерства, он посвящен вопросам евразийской интеграции и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).