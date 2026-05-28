Индонезия готова по запросу генсека ООН отправить миротворцев на Украину в случае заключения мирного соглашения, чтобы следить за выполнением договоренностей. Об этом заявил «Ленте.ру» председатель Совета представителей регионов страны Султан Бактиар Наджамудин.

Он уточнил, что для индонезийского руководства важно не просто прекращение активной фазы боевых действий, а устойчивый мир и стабильность в Евразии, поскольку государства этого региона важны Индонезии как экономические партнеры.

Наджамудин обратил внимание, что Джакарта прилагает миротворческие усилия под эгидой ООН на протяжении нескольких десятилетий, а Россию рассматривает как «давнего надежного друга и экономического партнера».

Он также отметил, что в сентябре 2025 года президент Индонезии Прабово Субианто во время выступления на Генассамблее ООН выразил готовность отправить не менее 20 тысяч миротворцев в Газу в рамках международных усилий, направленных на урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем.

Наджамудин напомнил, что Индонезия начала миротворческую миссию под флагом ООН в 1957 году, дислоцировав контингент «Гаруда», насчитывавший 24 тысячи человек, на Синайском полуострове в составе чрезвычайных вооруженных сил ООН.

В настоящий момент, добавил он, в Ливане расположены более 1,2 тысяч индонезийских миротворцев, что является крупнейшим контингентом в составе Временных сил ООН в этой стране.

Председатель Совета представителей регионов Индонезии также отметил, что его страна не занимает сторону в геополитическом противостоянии, так как в свое время выступила как один из основателей Движения неприсоединения.