Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета IIHF о запрете участия сборных России в соревнованиях сезона 2026/27. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, дисциплинарный совет счел, что в аргументах и отчетах по оценке рисков, которые представила IIHF, не было достаточных оснований для дальнейшего отстранения россиян по соображениям безопасности.

Министр также напомнил, что на последней конференции российской Федерации хоккея (ФХР) ее участники решили готовиться к судебному разбирательству с IIHF. В соответствии с регламентом первым шагом стала подача обращения в дисциплинарный комитет.

«Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — заключил Дегтярев.

Пресс-служба Федерации хоккея России уточнила, что аннулирование решения об отстранении национальных сборных не означает «моментального» возвращения российских хоккеистов в турниры IIHF. Решение о возвращении будет принято на основании регламента организации.

Команды из России были отстранены от турниров, организаторами которых выступает IIHF, после начала военной операции на Украине. В январе 2026 года совет организации не последовал рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску юниоров.

Михаил Дегтярев назвал аргументы IIHF несостоятельными и сообщил о подаче иска в Спортивный арбитражный суд. Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов 19 мая заявил, что решение IIHF оспаривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).