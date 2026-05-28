Американская торговая палата в России (AmCham) примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе AmCham.

«Несмотря на все сложности последних лет, интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между Россией и США сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культурного сообщества и экспертных кругов на продолжение общения и поиск совместных решений. ПМЭФ остается одной из немногих международных площадок, где такой открытый и прагматичный разговор возможен», — отметил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи.

На ПМЭФ-2026 (пройдет с 3 по 6 июня) AmCham и Фонд Росконгресс проведут два диалога «Россия-США», причем бизнес-диалог состоится на форуме уже второй раз. В совместном пресс-релизе Американская торговая палата и Росконгресс подчеркнули, что сессия станет площадкой «для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности».

Также впервые на ПМЭФ будет отдельная сессия, посвященная «культурному измерению российско-американских отношений».

«Культурный обмен исторически оставался одним из важнейших каналов взаимодействия между двумя странами даже в самые сложные периоды. Триумф русского балета в США, «джазовая дипломатия» и масштабные гуманитарные проекты XX века стали примерами взаимного интереса и уважения. Сегодня культурное сотрудничество, наряду с проектами в энергетике, технологиях и Арктике, сохраняет значительный потенциал для развития двусторонних связей», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини также подтвердил RTVI участие в ПМЭФ. По его словам, на мероприятии будут около десятка итальянских компаний, которые не хотели бы афишировать присутствие.