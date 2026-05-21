Ассоциация итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Об этом RTVI рассказал ее глава Витторио Торрембини, получивший приглашение от советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2026 Антона Кобякова. По словам Торрембини, на мероприятии будут около десятка итальянских компаний, которые не хотели бы афишировать присутствие.

«Да, мы будем — и Ассоциация, и я лично. Мы будем участвовать в круглом столе 3 июня», — рассказал Витторио Торрембини RTVI.

Речь идет о панельной дискуссии «Включила ли экономика свет в конце тоннеля?», которая пройдет на Российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках деловой программы ПМЭФ.

По словам Торрембини, всего на ПМЭФ-2026 будут около десяти итальянских компаний, «но они не хотят афишировать присутствие». Собеседник RTVI подтвердил, что GIM-Unimpresa не прерывала участия в форуме после 2022 года.

Ранее европейский дипломатический источник рассказал RTVI, что Франция не получала официального приглашения на ПМЭФ-2026.

В этом году страной-гостьей Петербургского международного экономического форума (пройдет с 3 по 6 июня) объявлена Саудовская Аравия, с которой Россия отмечает 100-летие установления дипотношений.

Среди подтвержденных участников назван Узбекистан, в деловой программе ПМЭФ-2026 примет участие делегация Египта. Также сообщается о приезде представителей Монголии, Лаоса, Филиппин и Бразилии. Таиланд, Вьетнам и Индонезия рассматривают возможность участия.