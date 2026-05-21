В Приозерском районе Ленобласти на мотоцикле разбился известный петербургский бизнесмен Михаил Смирнов — бывший совладелец и экс-глава совета директоров «Балтийской топливной компании» (БТК), пишет портал 47news. В компании подтвердили это РБК.

ДТП произошло 20 мая, о чем в тот же день сообщила районная ГАИ, не называя имени погибшего. Уточнялось лишь, что он 1972 года рождения.

По данным полиции, в среду днем на 49 км трассы Пески — Сосново — Подгорье водитель мотоцикла Triumph не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval. Мотоциклист умер от полученных травм до приезда скорой.

Паблик «Мотосолидарность» во «ВКонтакте» сообщил, что погибший — Смирнов Михаил Александрович, которому в июне должно было исполниться 54 года.

Как утверждает 47news, речь идет о предпринимателе, которого считают «выходцем из структур банка „Санкт-Петербург“» и связывают с бизнес-группой БТК. Она работает в сфере экспорта нефтепродуктов и бункеровки судов и включает такие компании, как «Нева Ойл» и «Контур СПб». До 2024 года Михаилу Смирнову принадлежало 50% ООО «Нева Ойл», говорится в публикации.

«Коммерсантъ» в своей статье о ДТП называет погибшего Смирнова миллиардером. По данным «Контур.Фокус», он участвовал в 26 юридических лицах. Среди прочего Смирнов руководил АО «Анэкс-Финанс» и фигурировал в компаниях «Ренорд-Инвест» и «КонсалтФинанс».

Также Михаил Смирнов был гендиректором AEON Corporation, которая в 2015 году попала в рейтинг 200 крупнейших компаний России по версии Forbes.