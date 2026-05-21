Ярославская область и компания NtechLab — технологический партнер госкорпорации Ростех — подписали соглашение о сотрудничестве на конференции ЦИПР-2026. Стороны договорились внедрять видеоаналитику на основе искусственного интеллекта в сферы ЖКХ, строительства, транспорта и городской среды.

Документ подписали министр цифрового развития Ярославской области Максим Бартыков и генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. В соответствии с соглашением, стороны также будут стимулировать внедрение ИИ в других отраслях экономики и повышать компетенции жителей в этой сфере.

Бартыков объяснил практическую логику соглашения на конкретных примерах.

«Город — это множество мелких проблем, которые каждый день тревожат людей. Контейнеры, которые иногда вовремя не вывозят. Светофоры, которые могут работать с перебоями. Мы хотим, чтобы эти проблемы решались с помощью искусственного интеллекта. Камера увидела переполненный бак — отправила запрос диспетчеру, много народу скопилось на остановке — значит, пора пустить дополнительный автобус», — пояснил министр.

Алексей Паламарчук, в свою очередь, заявил, что ИИ-продукты уже перестали быть технологиями далекого будущего. Компания предлагает городам решения от систем безопасности и поиска пропавших людей до специализированных продуктов для транспорта и ЖКХ.

Решения NtechLab уже применяются в Ярославской области для обеспечения безопасности граждан, а также в целях улучшения городской среды — в 2025 году в регионе начались испытания системы мониторинга контейнерных площадок.