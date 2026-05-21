Вооруженные силы России и Беларуси проводят учения с участием ядерных сил, чтобы вразумить западных политиков, настроенных на конфронтацию с Россией. Таким мнением поделился с Life.ru заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что не видит ничего удивительного в том, что учения проходят в таком формате, и назвал их плановыми. Он напомнил, что информация о размещении ядерных боеприпасов на территории Беларуси по решению руководства двух стран не является секретом, так как лидеры государств неоднократно упоминали об этом в своих заявлениях.

Кошкин также обратил внимание, что российские и белорусские специалисты демонстрируют высокий уровень грамотности и компетентности в достижении поставленных целей, и позитивно оценил координацию ядерной триады.

По мнению полковника в отставке, учения должны «вразумить» политиков и экспертов, призывающих к агрессии против России. Военные маневры свидетельствуют, что у Москвы есть способы защититься и нейтрализовать риски, заключил Кошкин.

Ранее российское Минобороны сообщило о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетной бригады в Беларуси во время учений. В ведомстве также рассказали об отработке полетов авиации с ракетами «Кинжал», оснащенными специальными боевыми частями.

Москва и Минск с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в случае агрессии со стороны противника. В мероприятиях участвуют ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя стратегическая авиация, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.