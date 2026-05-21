Банк России рекомендовал кредитным организациям «повысить внимание» к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных. Как указывает регулятор, возможными целями таких действий могут быть отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные намерения. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ЦБ 21 мая.

Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки при их совершении как физическими лицами, так и юрлицами (индивидуальными предпринимателями).

Среди таких признаков ЦБ назвывает:

значительный объем внесения наличных на счет клиента-физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций (не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их расходованием за небольшой период времени путем перевода большей части за рубеж;

проведение в течение месяца не менее десяти операций по внесению наличных на счет физлица, каждая из которых на сумму свыше 100 тыс. рублей, с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней.

Меры не должны коснуться клиентов — физлиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или другого имущества.

При анализе операций юрлиц или ИП банкам рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:

внесение на счет клиента-юрлица, который является нерезидентом, в течение 30 дней наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей;

внесение на счет клиента — юрлица, являющегося резидентом, или ИП в течение 30 дней наличных в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, при условии, что эта сумма значительно превышает среднемесячные обороты по счетам клиента — юрлица или индивидуального предпринимателя за предшествующие три месяца.

Предлагаемые меры соответствуют рекомендациям ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), подчеркивает ЦБ.

Ранее российские банкиры попросили правительство и Центробанк не обязывать клиентов банков подтверждать операции одновременно через СМС и национальный мессенджер MAX. Участники рынка назвали такую норму «юридически избыточной и необоснованно затратной».