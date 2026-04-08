Нелегально зарабатывающих россиян скоро найдут и оштрафуют: ФНС и ЦБ вычислят их по регулярным переводам одинаковых сумм, массовым поступлениям на карты и быстрой рассылке денег множеству людей. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор Финансового университета Юрий Шедько.

По его словам, налоговики объединились с Центробанком и запустили автоматический обмен данными, который позволит оперативно выявлять подозрительные платежи, свидетельствующие о возможной нелегальной трудовой деятельности.

До сих пор такие проверки проводились в ручном режиме и поэтому были маломасштабными и неэффективными. Теперь автоматический алгоритм будет выявлять подозрительную активность по картам банковских клиентов и помечать операции, а ФНС — запрашивать объяснения у владельца.

Риски повышенного внимания со стороны ФНС возникнут даже для тех, кто не скрывает свои нелегальные доходы от налогообложения, предупредил Шедько. Например, алгоритм может пометить тех, кто регулярно собирает деньги на подарки, совместные покупки или получает помощь от родственников.

Чтобы предотвратить проблемы, эксперт посоветовал россиянам указывать назначение платежа при переводе денег — например, писать «возврат долга» или «подарок».

По оценке Шедько, за счет довзыскания налогов и взимания штрафов за уклонение от них госбюджет должен получить дополнительно 220—440 млрд рублей в год.

Эксперт считает, что новые ограничения могут подтолкнуть россиян к более активному использованию наличных расчетов за услуги — особенно если это микробизнес, сдача квартир в аренду или какие-то нерегулярные доходы. Однако, по его словам, это вряд ли перерастет в масштабную тенденцию, поскольку российская экономика все активнее цифровизируется, и клиенты могут попросту отказаться от услуг, которые нельзя оплатить картой.

Поэтому, делает вывод Шедько, на краткий срок нелегальные предприниматели могут продолжать рисковать и попытаться перейти на наличный расчет, но в перспективе им все равно придется легализоваться, повысив цены за свои услуги для окупаемости затрат на это.

Российские власти планомерно наращивают давление на граждан с нелегальными доходами: например, накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, открывающий налоговикам расширенный доступ к персональным данным физлиц. Эта инициатива направлена на выявление скрытой предпринимательской деятельности. Побочным эффектом нововведения станут проблемы при получении кредитов: заемщик уже не сможет указать свой «серый» доход, чтобы банк учитывал его при расчете суммы и процентов.