Государство вплотную занялось неофициальными доходами россиян. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который даст ФНС больше данных о физлицах, чьи переводы похожи на скрытую предпринимательскую деятельность. Кроме того, при выдаче кредитов все сложнее будет учитывать доход, который человек не может подтвердить официально. Для тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», берет оплату на личную карту или живет на подработки без оформления, это плохая новость сразу по двум направлениям: налоговая может заинтересоваться происхождением денег, а банк — перестать считать их доходом при выдаче кредита.

В начале апреля СМИ запестрели заголовками о том, что государство якобы усиливает контроль за переводами между людьми. Поводом стали изменения, вступившие в силу с 1 апреля. Но Минфин быстро объяснил: речь не о переводах с карты на карту между гражданами, а о платежах в бюджетную систему — налогах, штрафах и других подобных перечислениях. То есть сам по себе перевод от родственника, друга или знакомого под новые правила не подпадает.

Но почти одновременно правительство внесло в Госдуму законопроект, который касается уже не реквизитов в платежках, а самих неофициальных доходов. По нему Банк России должен будет передавать в ФНС данные о физлицах, чьи операции похожи на предпринимательскую деятельность или на систематическое получение дохода.

Автоматически отслеживать планируют безналичные доходы россиян свыше 2,4 млн рублей в год. Если сейчас контроль происходит выборочно, то со следующего года его хотят автоматизировать. Как надеются власти, это повысит эффективность отлова недобросовестных граждан, которые занимаются «теневым» предпринимательством, получают от него существенный доход и не платят налогов.

Параллельно меняются и банковские правила. Банкам становится сложнее учитывать доход, который нельзя подтвердить документами. Это значит, что человеку может хватать денег на жизнь, но для банка эти деньги уже не будут полноценным доказательством платежеспособности. Особенно если речь идет о кредите или ипотеке. В итоге для людей с серыми доходами складывается неприятная ситуация. С одной стороны, такие деньги становятся заметнее для государства. С другой — они хуже работают в интересах самого человека, когда нужно взять кредит, оформить ипотеку или подтвердить свой доход.

Что это значит для россиян

Государство все внимательнее смотрит на деньги, которые человек получает вне официального контура. Если раньше такие поступления часто оставались в тени, теперь пространство для этого сужается.

В первую очередь риск выше не у тех, кому время от времени переводят деньги родственники или друзья, а у тех, у кого переводы идут регулярно и похожи на заработок. Это репетиторы, мастера, няни, фрилансеры без договора, люди, которые сдают жилье без оформления, и те, кто привык принимать оплату на личную карту. Именно такой поток денег — частый, повторяющийся, от разных людей — может выглядеть как неоформленный доход, а не как бытовая помощь.

В то же время тотальный контроль всех переводов на практике нереален, сказал RTVI управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин. По его словам, в поле зрения налоговых органов, скорее всего, будут попадать не все операции подряд, а те случаи, где есть совокупность признаков недобросовестного поведения. Для самозанятых значение могут иметь число транзакций, количество отправителей и общий оборот по карте. Для тех, кто фактически ведет коммерческую деятельность, — оборот по карте, наличие статуса ИП, участие в бизнесе или выполнение функций руководителя.

Юрист фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева пояснила RTVI, что единичные переводы сами по себе не говорят о предпринимательской деятельности. Вопросы могут возникнуть к тем, у кого деньги поступают систематически, на регулярной основе и от разных людей. Именно такие признаки, по ее словам, больше всего похожи на скрытый доход.

Отдельно меняется положение тех, кто получает «серую» зарплату. Юрист, медиатор и налоговый консультант, член Союза юристов-блогеров Евгения Балдина рассказала RTVI, что люди с неофициальными доходами могут столкнуться с отказом в кредите или ипотеке, потому что такие поступления не будут учитываться при расчете долговой нагрузки.

По ее словам, работники с «серой» зарплатой также рискуют в будущем потерять в пенсионных правах, потому что взносы в Социальный фонд идут только с официальной части дохода. Кроме того, им сложнее защищать свои права в суде или трудовой инспекции, если работодатель перестанет платить неофициальную часть зарплаты.

Чем это грозит

Обычные переводы между близкими сами по себе не становятся нарушением. Арюна Ломбоева пояснила, что даже если операция привлечет внимание, это еще не означает автоматического доначисления налога. У человека остается право объяснить происхождение денег и показать документы, которые подтверждают, что это был подарок, возврат долга или помощь родственников. Поэтому в спорных случаях особенно важны любые подтверждения — расписка, договор займа, переписка, назначение платежа.

Но если налоговая все же сочтет, что переводы были оплатой за услуги, товары или аренду, последствия будут уже финансовыми. Евгения Балдина сказала RTVI, что в таком случае человеку могут доначислить НДФЛ, пени и штраф. Если будет доказано, что налог не уплатили без умысла, штраф составит 20% от суммы недоимки. Если инспекция увидит умысел, штраф может вырасти до 40%.

Самый мягкий способ легализовать такой доход — оформить его. Евгения Балдина советует тем, кто принимает регулярную оплату переводами, рассмотреть самозанятость, регистрацию ИП или официальное трудоустройство. Арюна Ломбоева также отмечает, что для тех, кто уже получает доход от услуг, аренды или другой частной практики, безопасный путь — либо задекларировать доход и уплатить налог, либо перейти на понятный и легальный режим работы.

Пока речь не идет о тотальном контроле всех переводов и не означает, что любой перевод от родственника автоматически вызовет вопросы у налоговой, сходятся во мнении опрошенные RTVI юристы. Но общий курс понятен: государство хочет лучше видеть неоформленные доходы, а банки — опираться только на те деньги, источник которых кристально ясен.