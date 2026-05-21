Соединенные Штаты впервые с 1950-х годов торжественно открывают свое консульство в столице Гренландии Нууке, что знаменует более постоянное американское присутствие в этой датской автономии, пишет Bloomberg. Накануне спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри по итогам своего первого визита на остров заявил AFP, что Вашингтону пора «вернуть свое влияние» там.

«Я думаю, вы следите за тем, что президент [США Дональд Трамп] говорит об усилении операций по обеспечению национальной безопасности и возвращении личного состава на некоторые базы в Гренландии», — сказал Лэндри.

Он выразил уверенность, что «Гренландии нужны США».

В разгар холодной войны у США было 17 военных объектов в Гренландии, но со временем они были закрыты. Сейчас у американцев осталась только база Питуффик на севере острова.

Согласно недавним сообщениям СМИ, Вашингтон планирует открыть еще три базы на юге Гренландии. Оборонный пакт 1951 года с обновлениями от 2004 года позволяет Вашингтону наращивать свой контингент и военные объекты в Гренландии при условии предварительного уведомления властей Дании и самой автономии, поясняет AFP.

При этом само пребывание Лэндри в Нууке вызвало споры в Гренландии, поскольку он не был официально приглашен. Гренландские и датские официальные лица неоднократно заявляли, что только Гренландия может решить свою судьбу.

Лэндри, назначенный Трампом на пост спецпосланника по Гренландии в декабре 2025 года, в понедельник, 18 мая, встретился с премьер-министром автономии Йенсом-Фредериком Нильсеном и главой МИД Муте Эгеде. Нильсен назвал разговор «конструктивным», но отметил, что не наблюдалось «никаких признаков того, что что-либо изменилось» в позиции США.

Ситуацию вокруг визита Лэндри усугубило то, что его сопровождал американский врач. В интервью датскому телеканалу TV2 он сказал, что приехал «оценить медицинские потребности» Гренландии.

После этого с резкой критикой выступила местный министр здравоохранения Анна Вангенхайм.

«Гренландцы — не подопытные кролики в геополитическом проекте», — заявила она.

На этом фоне посол США в Дании Кеннет Хауэри, выступая в Нууке, сказал, что новое американское консульство на территории автономии призвано «сблизить» Америку и Гренландию.

Bloomberg поясняет, что хотя Вашингтон восстановил свое дипломатическое присутствие в столице Гренландии в 2020 году, американские представители размещались в помещениях, управляемых датскими военными.

Агентство пишет, что открытие консульства усиливает опасения по поводу американских планов в отношении острова. Вечером 21 мая в Нууке ожидаются протесты.