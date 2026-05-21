Договоренности между Россией и Китаем по итогам визита российского президента Владимира Путина в КНР придадут ощутимый импульс реализации совместных инициатив двух стран, заявил ТАСС первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Состоявшийся визит президента России, подписанные соглашения и обстоятельный, глубокий диалог, который состоялся в эти дни, безусловно, придадут ощутимый импульс реализации совместных инициатив», — сказал он.

Как отметил Мантуров, в контур российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству входят 89 проектов на сумму свыше $200 млрд. Речь идет о проектах в сферах металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного сектора, космоса, атомной энергетики, а также транспортно-логистической и торговой сфер.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что Россия и Китай во время визита Путина в Пекин договорились о совместных проектах в Африке и других странах. Отвечая на вопрос о том, «сколько миллиардов» он увезет домой, предприниматель сказал, что «так быстро сосчитать не удастся».

«Дело не в миллиардах. Дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. Не только в Китае, не только в России, но и в третьих странах», — заявил он.

Мантуров, в свою очередь, пояснил, что речь идет о проектах на десятки миллиардов долларов.

Газета Financial Times отмечает, что торгово-экономические связи России и Китая процветают. Как пишет издание, с начала боевых действий на Украине в 2022 году объем торговли между РФ и КНР резко вырос, увеличившись до рекордных значений. Этому в том числе способствовало то, что компании из Китая заняли место западных поставщиков.

Представители различных китайских компаний на инвестиционной выставке в Харбине рассказали FT, что стали чаще получать заказы из России на фоне санкций и ужесточения условий поездок в западные страны для россиян. По словам некоторых торговцев, все больше транзакций теперь проводится в юанях и рублях, а не в долларах США. В то же время компании из КНР создают дочерние предприятия для ведения бизнеса, связанного с Россией, тогда как небольшие китайские банки, преимущественно из регионов, содействуют проведению торговых операций.