20 мая завершился официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стало известно, что Москва и Пекин еще на год продлят безвизовый режим. Также лидеры продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как рассказали RTVI в экспертном сообществе, именно это главный итог визита, но саму поездку не стоит привязывать к каким-то конкретным событиям.

Дружба и сотрудничество

Как отмечали в Кремле, официальный визит Владимира Путина в Китай был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 20 мая китайское госагентство «Синьхуа» сообщило, что стороны продлили его.

Младший научный сотрудник Сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов в разговоре с RTVI напомнил, что изначально он был подписан в 2001 году сроком на 20 лет и с возможностью автоматического продления еще на пять.

«Главный итог — дальнейшая пролонгация Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Среди других итогов стоит отметить Совместную декларацию «О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». В ней стороны зафиксировали общность подходов и взглядов на происходящее в мире, осудив односторонние силовые подходы, гегемонизм и блоковую конфронтацию», — отметил китаист.

Также, по словам эксперта, в документе Москва и Пекин обозначили принципы, придерживаться которых призывают и другие страны:

открытость мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества;

принцип неделимой и равной безопасности;

принцип демократизации международных отношений и совершенствования системы глобального управления;

поддержка мирового цивилизационного и ценностного разнообразия.

«Саму поездку не стоит привязать к каким-то конкретным событиям — регулярные встречи, в том числе проводимые в рамках визитов, стали нормой и обыденностью для российско-китайских отношений. Это как раз и свидетельствует о высоком уровне доверия сторон друг к другу», — добавил Андрей Федотов.

Безвиз и энергетика

Еще одним важным решением стало продление безвиза на 2027 год. Первым на такой шаг пошел Китай, введя безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025-го, Россия же ответила аналогичным решением 1 декабря 2025-го.

Изначально и КНР, и Россия решили ввести безвиз на год, но после переговоров Путина и Си стало известно, что режим продлят и на 2027-й. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем существенный прирост Китая, уже в первом квартале на 62% выше, чем в последнем квартале 2025 года. Около 380 тыс. туристических поездок. Надо понимать, что совокупный объем составил около 2,2 млн. Во многом этот показатель может быть превзойден», — рассказал RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Другой важной темой, которую обсуждали Владимир Путин и Си Цзиньпин, стали поставки российских энергоресурсов в Китай. После начала военного конфликта на Украине Москва — на фоне ограничений и санкций — переориентировала экспорт нефти и газа на страны Азии, в первую очередь, на Китай и Индию.

«Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — сказал Владимир Путин после переговоров с Си Цзиньпином.

Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Москва и Пекин в целом договорились о параметрах проекта газопровода «Сила Сибири — 2», который протянется из России в Китай через Монголию, однако информации о конкретных сроках пока нет.