Заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, сравнившей торговые отношения Китая и Европы с раковой опухолью, вызвало недовольство у руководства Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет Politico.

«Это не отражает позицию Европейской комиссии», — сказала глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

По словам анонимного чиновника, знакомого с ситуацией, пять национальных правительств пожаловались Брюсселю на неприемлемые комментарии Каллас.

«Дипломатам нельзя допускать такие высказывания. Есть слова, с помощью которых вы подаете определенные сигналы, но нельзя называть страну заболеванием», — сказал собеседник издания.

В своем выступлении на ежегодной конференции в Эстонии глава евродипломатии заявила, что Европа «очень четко понимает диагноз болезни», когда речь заходит о Китае.

Каллас перечислила такие элементы экономической политики, как недобросовестная конкуренция и доминирование в критически важных секторах — производстве аккумуляторов, химикатов, судостроении и добыче сырья.

«Если у вас тяжелое заболевание, если у вас рак, у вас есть два выхода. Или увеличить дозу морфина, или начать химиотерапию», — приводит слова Каллас издание Brussels Signal.

Как отмечает Politico, возмущение европейских правительств вызвали формулировки, которые могут спровоцировать Пекин и привести к ухудшению отношений между странами.

Сторонники Каллас выступили в ее защиту. «Все, кто смотрел панельную дискуссию, поняли, что [Каллас] говорила о проблеме торгового дисбаланса между ЕС и Китаем, о том, как он разрушает европейское производство и приводит к потере рабочих мест», — заявил близкий к главе евродипломатии представитель ЕС.

По его словам, Каллас «бьет тревогу», и в скором времени Еврокомиссии придется уделить внимание этому вопросу, так как сейчас действий Европы «недостаточно» и ситуация требует вмешательства.

Ранее Politico не раз писало о разногласиях между Каллас и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Источники издания говорили, что последняя не ладила и с прежним главой евродипломатии Жозепом Боррелем, однако с Каллас дело обстоит еще хуже. По словам одного из собеседников Politico, Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен «диктатором».