Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приехал в Польшу со своим первым зарубежным визитом. Он заявил, что Будапешту и Варшаве нужно «вернуться к нормальности», поговорить друг с другом и найти что-то общее. При предыдущем венгерском лидере Викторе Орбане отношения двух стран переживали не лучшие времена. О том, как они будут развиваться теперь, в эфире RTVI рассказал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Игорь Жуковский.

По словам Жуковского, визит Мадьяра в Польшу — это «сочетание символики и практической политики». Премьер Венгрии решает «не столько внутриполитические задачи, сколько задачи нового внешнеполитического позиционирования», отметил эксперт.

«Символически звучат такие оценки, что визит нового премьера — это восстановление тысячелетней польско-венгерской дружбы. Она была разная, с разными шероховатостями, но тем не менее. Мы оцениваем такую ситуацию как попытку окончательно зафиксировать внешнеполитический поворот Венгрии как проевропейской страны, как страны, ориентированной на региональную проблематику. И Польша — этот амбициозный игрок Европейского Союза и региональной повестки — конечно же, как нельзя кстати», — пояснил Жуковский.

Интенсивность сотрудничества Будапешта и Варшавы будет также определяться конкретными экономическими проектами, продолжил специалист ИМЭМО РАН.

«Совершенно точно поляки хотели бы получить Венгрию в качестве якорного партнера для своего нового терминала СПГ, который будет в ближайшие годы открыт в Гданьске с прицелом, конечно же, на американский газ. Это может стать частью польской политики по построению газового хаба для Центрально-Восточной Европы», — сказал Жуковский.

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия образуют «Вишеградскую четверку». По мнению Жуковского, переоценивать значение этого объединения не стоит — это «неформальная группа стран, объединенных общими интересами».

«Но это может стать прекрасным инструментом лоббинга внутри структур Европейского Союза. Мы помним, что Дональд Туск занимал высокий пост в структурах Европейского Союза. У Польши есть успешный опыт разблокировки значительных финансовых средств в свою пользу. И, конечно, новое венгерское правительство рассчитывает очень сильно на дипломатическую и, если хотите, аппаратную помощь Польши в разблокировке тех самых замороженных средств», — предположил Жуковский.

«Вишеградская группа» будет стараться объединяться вокруг «тем, имеющих общее значение». «Но я не думаю, что объединение будет слишком тесным. Все-таки объективные региональные противоречия между этими странами, конечно же, имеются», — добавил Жуковский.