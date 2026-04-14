Парламентские выборы в Венгрии выиграла оппозиционная партия «Тиса». Ее лидер Петер Мадьяр возглавит правительство вместо лидера партии «Фидес» Виктора Орбана, который занимал кресло премьер-министра 16 лет. Почему «Фидес» потеряла власть и чем политика Мадьяра будет отличаться от политики Орбана — об этом венгерский политолог Габор Штир и исследователь центра «Институт «Републикон» Мартон Шлангер рассказали RTVI.

Нынешние парламентские выборы в Венгрии отличались от предыдущих, говорит Габор Штир: оппозиция не была так раздроблена, как раньше.

Но основная причина победы «Тисы» заключается в том, что люди устали от действующей власти.

«Самое главное — усталость. Усталость от Орбана, усталость от «Фидеса»», — заявил Штир.

16 лет для Венгрии — «это много», подчеркнул он. Избиратели, особенно молодые поколения, хотят увидеть новые лица в политике, отметил собеседник RTVI.

Кроме того, «Фидес» совершала ошибки, утверждает Штир. «Первая и главная, по-моему, ошибка — это то, что не успели так быстро модернизировать Венгрию (не только политическую систему), как многие хотели и думали», — рассказал эксперт.

По его словам, на настроения избирателей также повлияла экономическая ситуация: инфляция в Венгрии последние четыре года была выше, чем в целом в Европе.

Но основная причина результатов выборов — в том, что многие венгры хотели перемен, считает Штир. «Это было самое главное», — добавил он.

Мадьяр принадлежит к новому поколению политиков, которые «меньше обременены историей Венгрии XX века», объяснил Мартин Шлангер.

«Его политическая социализация прошла целиком в рамках Европейского Союза за последние двадцать два года. Это в корне меняет его отношение к ЕС и его взгляды на мировую политику. На мой взгляд, внешняя политика Орбана и Мадьяра просто несопоставимы», — рассуждает Шлангер.

Однако он полагает, что Мадьяр будет прислушиваться к предпочтениям своих избирателей и не станет делать ничего, что пошло бы вразрез с их мнением.

«То же самое, конечно, было верно и для Орбана с его электоратом, хотя это две совершенно разные группы людей», — заключил Шлангер.