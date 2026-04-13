Будут ли новые власти Венгрии, где на выборах победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, разрывать отношения с Москвой, заработает ли нефтепровод «Дружба», что станет с проектом строительства АЭС «Пакш-2», поддержит ли Венгрия желание Киева ускоренно вступить в ЕС, а также какими будут отношения Будапешта и Брюсселя — об этом RTVI рассказал независимый эксперт, специалист по странам Центральной и Юго-Восточной Европы Никита Шишов.

О том, что будет с отношениями Венгрии и России:

В этом вопросе можно опираться на предвыборную программу победившей на выборах партии «Тиса» и на предвыборные заявления. Исходя из совокупности этого набора источников, первое, что можно сказать, — новое правительство провозгласит своей основной целью так называемое «возвращение в Европу», то есть налаживание отношений с Брюсселем. И в рамках данной концепции отношения с Россией, как и, например, с Китаем, будут принесены в жертву. Например, АЭС «Пакш-2».

Орбан говорил о том, что «Пакш-2» — это единственная атомная станция в Венгрии, которую в данный момент строит «Росатом», причем преимущественно на российский кредит. Она должна быть сдана в эксплуатацию в районе 2032—2033 годов.

Естественно, эта тема поднималась, и первое, что говорил Петер Мадьяр, скорее всего, будущий премьер-министр, — что разорвет контракт на строительство многомиллиардного проекта «Пакш-2». Соответственно, у России будут многомиллиардные убытки.

О том, заработает ли нефтепровод «Дружба»:

12 апреля один политолог очень метко заявил, что в этот день не только была православная Пасха, но и, скорее всего, воскрес нефтепровод «Дружба». Будет ли он работать? Безусловно, я в этом даже не сомневаюсь. Скорее всего, он начнет свою работу в кратчайшие сроки. Однако новое правительство (которое будет сформировано по итогам победы партии «Тиса». — Прим.RTVI), выступает категорически против экономической зависимости Венгрии — прежде всего в области энергоресурсов — от России.

Но проблема в том, что в данный момент больше половины энергоресурсов Венгрия получает из России. Или это энергоресурсы российского происхождения. Естественно, новое правительство не сможет моментально найти альтернативу или замену, не вызвав шок на венгерском рынке. Ведь на нефти и газе работает большинство отраслей промышленности. А при резком отказе цены моментально взлетят, что уничтожит рейтинг нового правительства и вызовет протесты.

Наиболее вероятно, что как только новое правительство приступит к работе, нефтепровод «Дружба» тоже заработает. Однако Венгрия откажется от долгосрочных контрактов с Россией, перейдя на краткосрочные, а также моментально начнет диверсификацию, поиск новых партнеров в области импорта нефти и газа. И, прежде всего, этим займется крупнейшая венгерская компания Moll, аналог российского «Газпрома» или «Лукойла».

В Европе можно найти новых партнеров, есть уже первые зачатки по импорту энергоресурсов из Азербайджана, из других стран, например, Марокко. Но это все будет зависеть от расторопности нового правительства. Но то, что оно будет максимально снижать, диверсифицировать энергозависимость от России — это абсолютно точно, потому что это один из пунктов, по которому Брюссель критиковал правительство Виктора Орбана: чрезмерная зависимость.

Так что, да, нефтепровод «Дружба» будет работать, причем очень скоро, но контракты, характер и формы взаимодействия перейдут на краткосрочный формат.

О том, какими будут отношения правительства «Тисы» с Украиной:

Будущее правительство [которое будет сформировано партией «Тиса»] — правое. И оно точно так же, как и правительство Орбана, будет отстаивать национальные интересы, просто не в такой крикливой и острой форме, [как правительство Орбана], не в форме конфронтации.

Петер Мадьяр не раз подчеркивал, что Венгрия и при нем, при правительстве партии «Тиса» будет выступать против ускоренного членства Украины в ЕС. То есть не против самого членства, а процедуры ускоренного принятия. Также Венгрия не отправит ни одного солдата в Украину и будет выступать против поставок оружия.

Также нельзя забывать и про этнических венгров, проживающих в Закарпатье. На 2001 год их численность была чуть больше 150 тыс. человек. К сожалению, с 2001-го подобная перепись населения в Украине не проводилась. Как говорят венгерские эксперты, начиная с 2022 года там в лучшем случае осталось около 50 тыс. этнических венгров, и то уже буквально в деревнях на границе с Венгрией.

Здесь Петер Мадьяр продолжит линию Виктора Орбана. То есть он будет защищать права этнических венгров в Закарпатье. Просто он будет координировать свои действия, прежде всего, с ЕС и Брюсселем. И в случае, если начнется какой-нибудь конфликт, либо обострится внутриполитическая ситуация в Закарпатье, Петер Мадьяр повторит риторику Орбана, он будет жестко их защищать.

Это важно, потому что это кардинальным образом может повлиять на будущие венгерско-украинские отношения.

О том, какими будут отношения Мадьяра и Евросоюза:

Петер Мадьяр и его партия прямо провозглашают возвращение Венгрии в Европу. Проблема лишь в том, что идеология партии «Тиса» и нового вероятного премьер-министра также правая.

Почему это важно? Потому что, например, Мадьяр выступает категорически против нелегальной миграции. И здесь его позиции с Виктором Орбаном весьма схожи. Просто Орбан строил свою риторику на противодействии Брюсселю. Это была такая крикливая и агрессивная риторика. Петер Мадьяр будет делать все тихо и спокойно.

Но в контексте миграции нельзя забывать, что Венгрия — это национальное государство. В стране порядка 93% населения — это этнические венгры. Конечно, еще есть несколько национальных меньшинств, например, цыгане, словаки, румыны, сербы, хорваты, словенцы и так далее.

Так что отношения [«Тисы» и Брюсселя] первое время будут похожи на конфетно-букетный период, будет все прекрасно, все хорошо.

Но если случится какой-нибудь кризис, или Еврокомиссия скажет правительству Венгрии выполнить свои обязательства по миграционному пакту, к примеру, принять определенное количество мигрантов, в таком случае будет крайне интересно посмотреть, какую позицию займет новое правительство — согласится или нет.

Сейчас действует миграционное соглашение, по которому страны в соответствии с квотами должны распределять у себя мигрантов. Если правительство Мадьяра не согласится, то нужно будет выплачивать многомиллиардные суммы Брюсселю в зависимости, конечно, от количества мигрантов.

Но первое время отношения будут точно теплые. А потом уже нужно будет смотреть на региональный и общеевропейский контекст, а также в принципе на международные отношения.