Центробанки мира третий год подряд скупают золото рекордными темпами — и впервые в современной истории металл обогнал американские трежерис как главный резервный актив планеты. За этой статистикой стоит вопрос, который никто пока не может разрешить: это необратимый конец долларовой эпохи или временная реакция на политику Трампа? RTVI обратился за ответом к экспертам.

По данным ЕЦБ, на конец 2025 года на золото приходилось 27% всех резервов мировых центральных банков против 20% годом ранее. Только в первом квартале 2026 года центробанки купили 244 тонны металла — третий год подряд совокупные закупки превышают 1000 тонн. Доля американских трежерис за тот же период сократилась с 25% до 22%. Отправной точкой этого сдвига большинство экономистов называют 2022 год — когда США заморозили валютные резервы России.

Формально цифры отражают не только активные закупки, но и переоценку: стоимость золота за последние годы выросла более чем на 60%, что автоматически увеличило его вес в балансах центробанков. Однако за переоценкой стоит и реальный спрос. Крупнейшими покупателями в последние годы стали Китай, Польша, Индия и Турция — хотя мотивы у каждой страны свои.

Китай наращивает золотые резервы как часть стратегии дедолларизации и диверсификации международных активов. Польша второй год подряд остается крупнейшим покупателем среди центробанков — около 90 тонн в 2024 году и порядка 100 тонн в 2025-м. В январе 2026 года польский регулятор официально утвердил план довести запасы до 700 тонн. Для страны, граничащей с Россией и Белоруссией, золото — актив с нулевым кредитным риском, который не зависит ни от одного иностранного правительства. Турция традиционно использует металл как защиту от волатильности лиры и высокой внутренней инфляции — хотя в этом году уже стала продавцом, что подчеркивает двойственную природу золота: одновременно убежище и источник ликвидности.

«Заморозка российских резервов стала не просто триггером, а демонстрацией того, что суверенные активы больше не являются неприкосновенными, — говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов, — Это надломило фундаментальный принцип безрисковости американских казначейских обязательств».

Центробанки закупают золото третий год подряд, и Ефанов считает этот процесс стратегическим: общий знаменатель у всех покупателей — снижение зависимости от доллара, начавшееся именно в 2022 году.

Аналитик Института Гайдара Евгений Горюнов с этим не согласен. По его мнению, доллар и евро своих позиций не потеряют — у финансовых рынков США и еврозоны просто нет конкурентов по ликвидности, а именно она важна при формировании резервов.

Поведение нынешней администрации США, признает он, доверия к доллару не добавляет — и это дает основания для частичной диверсификации резервов в пользу золота. Но после смены администрации в 2028 году закупки, по его мнению, сократятся. При этом Горюнов указывает на неочевидную тенденцию: в структуре резервов усиливаются не альтернативы доллару, а валюты третьего эшелона — норвежская и шведская кроны, австралийский, канадский и новозеландский доллары, южнокорейская вона. Они растут за счет ослабления фунта стерлингов, иены и швейцарского франка. Доллар и евро при этом никуда не двигаются.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что причины происходящего глубже, чем решение 2022 года: рост американского госдолга и подъем китайской экономики делали фрагментацию резервной системы во многом неизбежной. Из всего объема американского госдолга на иностранных кредиторов приходится около 23% — и далеко не все из них сокращают позиции. Япония и Великобритания за последние несколько лет, напротив, существенно нарастили вложения в трежерис. Золото при этом, по мнению Дудченко, будет играть все большую роль в расчетах между странами, которые хотят снизить зависимость от западной финансовой системы — Турцией, Индией, Китаем. Но это не замена доллару в резервах, а параллельная история.