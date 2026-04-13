В Венгрии по итогам обработки 98,94% протоколов, парламентские выборы, состоявшиеся 13 апреля, завершаются победой оппозиционной партии TISZA.

Как распределяются голоса:

TISZA (Петер Мадьяр) набирает 53,07% голосов по партийным спискам (более 3,1 млн избирателей). В новом составе Государственного собрания ТИСА получает 138 мандатов из 199. Это дает партии возможность единолично вносить изменения в Конституцию.

FIDESZ-KDNP Виктора Орбана получает 38,43% голосов. В парламенте у представителей блока будет 55 мест, при этом подавляющее большинство мандатов (42 из 55) получено по спискам, в то время как в одномандатных округах партия потерпела поражение от ТИСА.

Mi Hazánk («Наша Родина») — радикальные националисты едва преодолели барьер, набрав 5,83%. В новом парламенте они будут представлены 6 депутатами.

Старая либеральная оппозиция и сатирическая партия не смогли преодолеть проходной барьер. Демократическая коалиция (DK) набрала лишь 1,16%, а «Партия двуххвостой собаки» (MKKP) — 0,82%.