В Санкт-Петербурге, где с 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ожидается очень теплая погода — до 26 градусов и без осадков. Об этом в беседе с RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Погоду будет определять область высокого давления, а гребень антициклона не даст ей ухудшиться. Ожидается преимущественно малооблачная, хорошая, ясная погода, без существенных осадков, с температурой воздуха 23—26 градусов», — сказал он.

По его словам, в четверг, 4 июня, в Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди. Ночью будет достаточно тепло — 13—16 градусов.

«Атмосферное давление тоже будет иметь ровный ход, что говорит о стабильности погоды, всего около 760 мм ртутного столба», — заключил он.

В то же время немного иной прогноз в своем телеграм-канале опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, сегодня по Ленинградской области будет перемещаться атмосферный фронт, из-за которого установится облачная погода с прояснениями.

В самом Петербурге вероятность осадков невелика, отметил синоптик, однако по области ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

«Температура воздуха [в городе] — плюс 21—23, в Ленинградской области — плюс 18—23. Ветер северо-западный, 2—7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В четверг днем местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью плюс 11—13, днем — плюс 22—24», — уточнил эксперт.

Сегодня, 3 июня, день открытия ПМЭФ-2026. Следующий день посвящен деловой программе по всем направлениям, а 5 июня на пленарном заседании с большой речью выступит президент России Владимир Путин. Участие в мероприятии подтвердили представители более 130 стран и территорий, страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия.