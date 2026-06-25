Решение Казахстана обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран сыграет позитивную роль для всех стран ЕАЭС, в том числе России, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Казахстан обнуляет ввоз на свою территорию топлива из других стран, не из стран Евразийского экономического союза, у него такое право есть. Хотя, в принципе, такие решения принимаются согласованно на пять стран, но в данном случае, я думаю, что и остальные страны возьмут это решение Казахстана как пример и примут свои», — сказал Наумов.

Таким образом, продолжил депутат, «не будет, скажем так, каких-то перекосов между внутренними сегментами единого энергетического рынка ЕАЭС».

«Это правильное решение, его надо приветствовать, и оно летом, безусловно, нужно для сельского хозяйства. У нас в ЕАЭС есть единый аграрный рынок, все взаимосвязано, а летом основной потребитель топлива — это сельское хозяйство», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник RTVI также считает, что «нужно немедленно провести внеочередное заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и принять это не только как временное решение одной из стран-членов, а как общее решение всех пяти экономик».

«Это нужно для того, чтобы сельское хозяйство пяти стран могло иметь равный доступ к энергетическим ресурсам вне зависимости от военно-политической ситуации и обстановки», — добавил Наумов.

«Это очень сложный рынок со сложной логистикой, системами хранения. Поэтому как минимум обнулить импортные таможенные пошлины нужно на срок до конца года», — считает парламентарий.

О том, что Казахстан планирует обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, из Китая, сообщила журналистам вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, пишет «Интерфакс». По ее словам, сегодня будет принято решение в рамках ЕАЭС о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, из Китая.

В ЕЭК входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

На фоне атак Украины по российским НПЗ ряд регионов ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.